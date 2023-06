Cửa Lò quy hoạch các nhà hàng phía Tây đường Bình Minh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Khang trang, sạch đẹp và sầm uất

Đến với Cửa Lò trong mùa du lịch năm 2023, điều dễ nhận thấy: Không gian du lịch của thị xã biển đã được rộng mở và có chiều sâu. Phía mặt biển thoáng đãng. Phía Tây đường Bình Minh, trên các đường ngang và các trục đường lớn, nhà hàng và quán xá mới mọc lên nhiều hơn, đông vui và tấp nập… Các nhà hàng mới được xây dựng khang trang, nhà hàng cũ được nâng cấp. Đèn màu rực rỡ; thực khách vào ra, tạo nên sự sầm uất. Bộ mặt đô thị, phố phường thay đổi, khoác lên mình màu áo mới.

Nhà hàng phía Tây đường Bình Minh mọc lên san sát. Ảnh: Đình Tuyên

Nhà hàng Tài Tình, địa chỉ nằm trên đường Nguyễn Sư Hồi là một trong những nhà hàng mới được xây dựng và khai trương vào ngày 14/4/2023, trùng thời điểm thị xã Cửa Lò khai mạc mùa du lịch biển 2023. Nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa ngã tư đường; được đầu tư lớn và trang trí rất đẹp. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhà hàng Tài Tình chia sẻ: Cuối năm 2022, sau khi chúng tôi cùng chính quyền địa phương thực hiện việc giải tỏa các ki-ốt cũ, gia đình cũng lập tức tìm vị trí kinh doanh mới để có thể duy trì công việc. Gia đình đã đầu tư trên 2 tỷ đồng xây dựng nhà hàng hải sản mới có quy mô lớn hơn, phục vụ cùng lúc 200-300 thực khách. Đến đầu mùa du lịch, nhà hàng đã hoàn thiện để phục vụ du khách.

Tương tự, nhà hàng Sao Mai, có địa chỉ số 33 đường Nguyễn Cảnh Quế cũng chính thức hoạt động kinh doanh từ đầu mùa du lịch năm nay. Đây là nhà hàng được xây dựng kiên cố, cao tầng, sang trọng, bám mặt đường rộng, chỗ để xe thoải mái. Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai - chủ nhà hàng cho hay: Trước đây làm ngoài bờ biển phía Đông đường Bình Minh, có cái tiện là sát bờ biển nên khách tắm xong vào ăn luôn, nhưng thời gian thuê ngắn nên các ki-ốt tạm bợ, xập xệ. Nay làm mới, xác định lâu dài nên tôi quyết định làm kiên cố, đẹp, đẳng cấp vì trong này có thể kinh doanh quanh năm chứ không như ở bãi biển chỉ hoạt động mấy tháng mùa Hè… Tổng số vốn đầu tư là trên 4 tỷ đồng.

Những nhà hàng mới được xây dựng bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các thực khách. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, du khách đến từ Hà Nội nhận xét: “Việc nhà hàng dịch chuyển từ bãi biển vào phía bên trong cũng có cái hay. Đó là, cơ sở vật chất khang trang và sạch đẹp hơn. Những đoàn cần không gian riêng sẽ có những phòng lạnh, khép kín. Cung cách phục vụ, chất lượng hải sản đảm bảo hơn vì các chủ nhà hàng mới cũng muốn nhanh chóng tạo dựng thương hiệu riêng”.

Trong đó có nhiều nhà hàng cao tầng, kiên cố, khang trang. Ảnh: Thành Chung

Theo các chủ nhà hàng, khi thị xã có chủ trương giải tỏa đồng loạt các ki-ốt che mất tầm nhìn ra biển ở phía Đông đường Bình Minh, nhằm thay đổi diện mạo, đưa bãi biển Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, các ki-ốt, nhà hàng được bố trí về phía Tây đường Bình Minh và các trục đường ngang, đường chính ở thị xã. Các nhà hàng đều rất ủng hộ chủ trương làm mới và quy hoạch đồng bộ của địa phương.

Về “an cư” ở địa điểm mới, thuận lợi và khó khăn song hành. Điểm thuận lợi là phía trong đường Bình Minh, vị trí cũng rất gần bờ biển, thuận tiện cho khách ăn uống sau khi tắm biển, lại an toàn, ít bị ảnh hưởng bởi bão, gió biển so với trước đây. Cơ sở mới được đầu tư tốt nên du khách, thực khách đánh giá cao. Điểm khó khăn là khi chuyển vào phía trong kinh doanh, ban đầu các nhà hàng sẽ mất khá nhiều khách quen. Việc tìm kiếm khách mới cũng khó khăn. Bên cạnh đó, các nhà hàng phải cạnh tranh với các nhà hàng trong khách sạn và nhà nghỉ… “Tất cả các nhà hàng gần như phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên, đây là tình cảnh chung. Rất may là tình hình kinh doanh ngày càng khả quan hơn”, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích nói.

Tăng cường hỗ trợ, thu hút du khách

Thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò: Sau khi thực hiện việc giải tỏa 209 ki-ốt tại khu vực phía Đông đường Bình Minh vào cuối năm 2022, các chủ nhà hàng đã tìm mặt bằng ở khu vực phía Tây đường Bình Minh để xây dựng lại điểm kinh doanh mới, chỉnh trang hàng quán, phục vụ du khách.

Các phòng ăn được đầu tư sang trọng, sạch đẹp. Ảnh: Thành Chung

Đồng hành, hỗ trợ các nhà hàng, hộ kinh doanh trong giai đoạn này, thị xã Cửa Lò đã giới thiệu cho người dân hàng trăm vị trí phía Tây đường Bình Minh để thuê đất, xây dựng nhà hàng. Trong quá trình xây dựng nhà hàng, thị xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn hoàn thiện các loại giấy tờ, thẩm tra cấp phép; hướng dẫn xây dựng đúng phạm vi, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè cảnh quan, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Thị xã đã cấp phép cho trên 150 vị trí kinh doanh mới.

Tính đến nay, người dân đã đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang hàng trăm nhà hàng đẹp, hiện đại. Diện mạo thị xã đẹp hơn nhiều so với trước. Các nhà hàng đều đã bắt đầu kinh doanh ổn định; thực hiện tốt việc phục vụ nhu cầu ăn uống, thưởng thức hải sản của du khách. Du khách về với các nhà hàng mới cũng rất đông, nhất là dịp cuối tuần.

Thị xã cũng đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch, triển khai xây dựng khu ẩm thực ở Nghi Hòa, khu ẩm thực Nghi Thu để bố trí thêm nhiều nhà hàng mới phục vụ du khách. Đồng thời phối hợp với các trường cao đẳng, đại học để đào tạo nghề cho lao động ngành du lịch nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp. Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cửa Lò cho hay: Trong thời gian tới, để hỗ trợ các nhà hàng tiếp tục phát triển, thị xã sẽ tập trung hướng dẫn các nhà hàng nâng cao chất lượng phục vụ. Cùng với đó, thị xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, đưa hình ảnh, thương hiệu của các nhà hàng đến với đông đảo du khách, thực khách.

Thị xã Cửa Lò tổ chức các hội thi ẩm thực để các nhà hàng đua tài, nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: Hữu Lương

Ở mức độ cao hơn, thị xã Cửa Lò sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo bản sắc riêng; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, độc đáo; phát triển du lịch 4 mùa; đầu tư hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh hoàn thiện các dự án đầu tư trên địa bàn, thu hút thêm một số dự án mới có lợi thế, ít ảnh hưởng môi trường; tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút du khách như phố đi bộ, âm nhạc đường phố, lễ hội hoa đăng, lễ hội khinh khí cầu, các cuộc thi như hội thi đầu bếp giỏi và giải thể thao, phối hợp các bộ, ban, ngành tổ chức các hội nghị, hội thảo lớn… nhằm thu hút du khách về với Cửa Lò, trải nghiệm các dịch vụ du lịch trong đó có các dịch vụ ăn uống.