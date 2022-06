Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021.

(Baonghean.vn) - Với 123 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình là báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, Ban Giám khảo giải Báo chí Nghệ An đã chọn được 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 4 tác phẩm đạt giải Nhất, 4 tác phẩm đạt giải Nhì, 8 tác phẩm đạt giải Ba và 15 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

(Baonghean.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, được triển khai từ ngày 20/6. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung này.