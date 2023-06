Đề thi vào Trường chuyên Đại học Vinh được đánh giá có tính phân loại cao

(Baonghean.vn) - Chiều nay, sau 150 phút làm bài, các thí sinh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã hoàn thành xong bài thi của mình. Đây cũng là kỳ thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An.

Với số lượng hơn 2.200 thí sinh dự thi, năm nay, Trường Đại học Vinh phải bố trí 3 điểm thi tại khu nhà A, nhà B thuộc Trường Đại học Vinh và 1 điểm thi tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Điểm thi tại khu nhà B, tập trung chủ yếu thí sinh thi 2 môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây cũng là 2 môn thi có số lượng thí sinh dự thi rất đông với gần 1.000 thí sinh.

Với môn Ngữ văn, sau 150 phút làm bài, nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với đề Văn năm nay, nhất là câu hỏi về nghị luận xã hội. Đề lấy dữ liệu trong bài viết “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”, và đề nghị các thí sinh bàn luận về 2 sự lựa chọn: Nếu là cô công chúa trong câu chuyện, anh, chị sẽ chọn tiếp tục sống trong tòa lâu đài an toàn hay ra ngoài đi tìm những chiếc đèn trời sáng rực".

Nói về bài thi của mình, thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh - Trường THCS Nghi Phú cho biết: Đây là lần đầu tiên em tham dự kỳ thi chuyên nên em khá bất ngờ với đề nghị luận năm nay. Cá nhân em khá thích đề thi này và em đã giữ cho mình bình tĩnh để làm bài. Em cho rằng, nếu sống trong vùng an toàn, không thoát ly ra được vỏ bọc của gia đình, của những người thân xung quanh thì mình sẽ không phát triển được.

Ở bài Văn nghị luận văn học, việc làm sáng tỏ hai truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" và "Chiếc lược ngà" để làm sáng tỏ “kỹ thuật viết truyện ngắn”, em cho rằng là đề khá dài, nhưng đã có chủ đề sẵn nên em làm khá tốt. Em viết bài Văn này hết 4 tờ giấy thi.

Trong khi đó, nữ sinh Nguyễn Ngọc Gia Bảo - Trường THCS Hà Huy Tập lại cho rằng, việc lựa chọn sống trong lâu đài công chúa hay lựa chọn lối sống an toàn không khó để đưa ra quan điểm: Theo em, không chỉ bước ra vùng an toàn mà còn phải bước xa hơn. Bởi lẽ, đôi khi vùng an toàn lại không phải an toàn. Em nghĩ rằng đề năm nay khá lạ.

Với 2 tác phẩm ở phần nghị luận văn học em nghĩ là khá dễ. Với lại, cá nhân em cũng thích phân tích tác phẩm văn học hơn tác phẩm thơ nên em nghĩ mình làm khá tốt và hy vọng sẽ được trên 11 điểm.

Ở môn Tiếng Anh, số lượng thí sinh ra trước thời gian quy định không nhiều. So với đề thi năm ngoái, một số thí sinh nói đề khá dễ thở và khá tự tin với bài làm của mình. Học sinh Hoàng Thị Bảo Ngọc - Trường THCS Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cho biết: Em thấy đề Tiếng Anh năm nay khá dễ, vừa sức với em. Em thấy bài luận khá hay khi nói về học sinh nên lắng nghe lời khuyên của bố mẹ thay vì chỉ dựa vào chính mình. Một bài còn lại là viết thư dựa trên các dự liệu có sẵn cũng không khó lắm. Em nghĩ câu khó rơi vào các câu viết lại, khoảng 2 câu.

Với đề thi này, học sinh Khánh Trâm - Trường Đặng Thai Mai cho biết: Em làm hết tất cả các câu nhưng không tự tin vào kết quả. So với đề năm ngoái em nghĩ đề này khó hơn, bởi đề có nhiều từ mới. Bài luận khá dễ và em làm ổn. Em hy vọng với đề này em sẽ được 12, 13 điểm.

Ở các môn còn lại, các thí sinh cũng cho rằng, đề thi không dễ nhưng có tính phân loại cao. Điều đó, cũng giúp cho việc tuyển sinh vào trường chuyên được thuận lợi và phân hóa được thí sinh.

Như vậy, đến thời điểm này, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An đã hoàn thành xong các kỳ thi. Dự kiến đến ngày 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 và sau đó sẽ tiếp tục công bố đề thi chuyên. Hiện công tác chấm thi lớp 10 cũng đang được thực hiện.