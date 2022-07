Để vùng ven thực sự là vệ tinh của đô thị Thành phố Vinh

Tin mới

Vòng 10 V.League 2022: Tâm điểm ở sân Hàng Đẫy (Baonghean.vn) - Vòng này Hoàng Anh Gia Lai nghỉ thi đấu và hai trận đấu muộn trên sân Thanh Hóa, Hàng Đẫy đều đáng xem. V.League đang vào giai đoạn nước rút của lượt đi, các tân binh đã bắt đầu lên tiếng.

Nguy cơ tổn thương gan do dùng thuốc Tây dài ngày (Baonghean.vn) - Theo thống kê của Thư viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ và nhóm nghiên cứu suy gan cấp tính, có tới 750 nhóm thuốc có khả năng gây tổn thương gan, trong đó, chủ yếu là các loại thuốc như: thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, thuốc mỡ máu, cao huyết áp và thuốc trị tiểu đường…

Câu chuyện xúc động phía sau kỳ tích của cậu học trò Ơ Đu (Baonghean.vn) - Trong các thế hệ học sinh người Ơ Đu theo học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An, Lo Giáp Thân là thí sinh người Ơ Đu có điểm số thi vào đại học cao nhất từ trước đến nay.

Công đoàn Nghệ An và những đổi mới 'tuổi 93' (Baonghean.vn) - Nhìn lại hành trình hiện thực hoá Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Nghệ An đã thực sự đầu tư sáng tạo để có những cách làm hay, những lợi ích thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động.

Bật nắp Huda, mở ra những trải nghiệm Lễ hội bóng đá chưa từng có (Baonghean.vn) - Mùa hè này, Huda khuấy động 6 tỉnh thành miền Trung bằng chuỗi sự kiện Lễ hội bóng đá biển vô cùng hoành tráng, chắc chắn sẽ tạo nên những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho người tham gia.

[Infographics] Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Quyết định số 574-QĐNS/TW, ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Bắt đối tượng dùng xe máy đi buôn 48kg pháo nổ (Baonghean.vn) - Công an thị xã Cửa Lò cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Võ Đức Kiều (SN 1985) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tang vật thu giữ gồm 48kg pháo nổ.

6 mẹo chăm sóc xe điện trong thời tiết nắng nóng Cũng như các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay, pin lithium-ion trên xe điện có thể hoạt động kém hiệu quả nếu gặp phải thời tiết nắng nóng. Vì vậy, chủ sở hữu cần lưu ý một số cách để kéo dài tuổi thọ của bộ phận này.

Tạo 'thế trận lòng dân' vững chắc - Bài 3: Hành trình đưa các anh về đất mẹ (Baonghean.vn) - Một trong những chính sách hậu phương quân đội và đền ơn đáp nghĩa đó là tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, đưa các anh về đất mẹ nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của gia đình thân nhân liệt sỹ. Trong suốt gần 40 năm, những người lính làm nhiệm vụ quy tập ở Lào đã tìm kiếm và cất bốc được gần 13.500 hài cốt liệt sỹ để đưa về quê hương mai táng.

Sắc vóc gái hai con của bà xã Phan Văn Đức Võ Nhật Linh - bà xã tiền vệ Phan Văn Đức được nhiều người khen trẻ xinh và nhanh lấy lại vóc dáng sau khi sinh con thứ hai.



Nga tăng cường hợp tác với châu Phi bất chấp trừng phạt Ethiopia là một đồng minh và đối tác quan trọng của Moskva. Đây là nền kinh tế lớn nhất ở Đông Phi và là một thị trường đầy hứa hẹn. Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia Demeke Mekonnen.

Chính phủ ban hành Chương trình 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp' giai đoạn 2022-2030 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030.

Pau FC chính thức chiêu mộ thêm ‘hộ công’ cạnh tranh với Quang Hải; 'Messi Thái Lan' không dự AFF Cup 2022 (Baonghean.vn) - Pau FC chính thức chiêu mộ thêm "hộ công" cạnh tranh với Quang Hải; Qua mặt Chelsea, Barca đón trung vệ đắt nhất lịch sử Câu lạc bộ; "Messi Thái Lan" không dự AFF Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Khởi tố cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Sơn Lộ, Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA.

Xúc động Chương trình nghệ thuật 'Bài ca không quên' tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Đội Nghệ thuật quần chúng cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305 phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”.

Đặt làm bìa đất giả đem thế chấp vay tiền làm nhà (Baonghean.vn) - Đặt làm bìa đất giả trên mạng với chi phí thỏa thuận là 7.000.000 đồng. Giang cầm cố vay được 650 triệu đồng và làm hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất trên thì bị chủ nợ phát giác.

Các chùa ở Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), cùng với việc tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ của Giáo hội Phật giáo tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, nhiều chùa trong tỉnh đã tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương, dâng hoa cho các Anh hùng liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính sách.

BIDV Nghệ An phối hợp với Ngân hàng KEB Hana Bank trao 2 xe cứu thương cho ngành Y tế (Baonghean.vn) - Ngày 27/7 tại TP Vinh, KEB Hana Bank – Ngân hàng hàng đầu của Hàn Quốc, là đối tác chiến lược quan trọng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ủy quyền trao tài trợ 2 xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và đơn vị liên quan.

Không 'buông bỏ' nguyện vọng, thí sinh tự do ở Nghệ An đạt Á khoa khối C của tỉnh (Baonghean.vn) - Trong danh sách những thí sinh đạt 29 điểm khối C năm nay của Nghệ An, Hàn Bá Danh (nguyên là cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh) là một thí sinh đặc biệt. Nam sinh này từng đậu đại học, từng là sinh viên và đã từng đi nghĩa vụ an ninh. Tuy nhiên, cuối cùng em chọn đăng ký thi lại đại học để thực hiện ước mơ của mình…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/7 (Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ; UBND tỉnh Nghệ An đề xuất phương án mở rộng thành phố Vinh; Nghệ An tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu khu vực kinh tế hợp tác với cả nước… là những thông tin nổi bật ngày 27/7.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khảo sát về chấp hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Thanh Chương (Baonghean.vn) - Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung đề nghị chính quyền huyện và xã tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội nhất là nâng cao nhận thức các thành viên trong các gia đình nhằm tự điều chỉnh hành vi để không vi phạm pháp luật; hoặc biết phản kháng lại những hành động bạo lực mà người khác gây ra cho mình.

Tạo 'thế trận lòng dân' vững chắc - Bài 2: Những cơ hội việc làm ý nghĩa (Baonghean.vn) - Giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ và vợ con liệt sĩ là một trong những chính sách nhân văn, ý nghĩa của Đảng và Nhà nước ta, không những tạo điểm tựa cho các đối tượng chính sách nói riêng mà còn tác động tích cực đến các vấn đề kinh tế, xã hội nói chung.

Ngành ngân hàng ở Nghệ An trao 150 triệu đồng hỗ trợ thân nhân liệt sỹ (Baonghean.vn) - Ngày 27/7, tại TP Vinh, Ngành ngân hàng đã trao 150 đồng cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7 (Baonghean.vn) - Từ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các cụm thi đua, Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân đến các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu công bố kết quả trúng tuyển lớp chuyên Tiếng Anh bằng chứng chỉ IELTS (Baonghean.vn) - Chiều nay 27/7, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã công bố kết quả trúng tuyển vào lớp chuyên Tiếng Anh 2 và Tiếng Anh 3; gồm những thí sinh trúng tuyển theo chứng chỉ Tiếng Anh IELTS.