(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, tại thành phố Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023.

Năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá nguyên liệu vật tư thiết bị tăng cao, khủng hoảng năng lượng toàn cầu,… nhưng cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Nghệ An đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng với Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động của ngành Điện cao hơn năm 2021. Hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, ngành Điện lực Nghệ An luôn tích cực tham gia các công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động; đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng của Điện lực Việt Nam; tăng cường thực hành văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, các công trình đầu tư xây dựng, các hạng mục sửa chữa lớn và mua sắm thường xuyên đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường và vận hành khai thác tối ưu các công trình.

Công tác an toàn lao động cũng được Công ty Điện lực Nghệ An quan tâm và thực hiện tốt, không để xảy ra tai nạn lao động. Cán bộ, nhân viên tuân thủ các quy trình sản xuất kinh doanh, đơn vị kiên quyết xử lý đối với thái độ và hành vi vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động của người lao động.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 đều vượt so với năm 2021. Cụ thể, thương phẩm đạt 4.228,72 tr.kWh, tăng 3,0% so với năm 2021; tổng doanh thu 6 loại hình dịch vụ đạt 27.117 triệu đồng, bằng 186,06 % so với năm 2021; lợi nhuận đạt 100% kế hoạch tổng công ty giao và bằng 218,34% so với năm 2021...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều tham luận nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, chăm sóc khách hàng, an toàn lao động và cải thiện đời sống cho người lao động.

Trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và các ý kiến thảo luận, Hội nghị thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực Nghệ An là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với các mục tiêu cụ thể, hướng đến đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số; đảm bảo an toàn lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;...

Cũng tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đã ký cam kết an toàn lao động với các bộ phận và chi nhánh trực thuộc công ty.