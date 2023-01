Điện lực thành phố Vinh ra quân tuyên truyền khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong dịp Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Điện lực thành phố Vinh tổ chức ra quân tuyên truyền khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, khi nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao thì công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện lại được đặt ra cấp thiết. Một số tổ chức, cá nhân dựng cây nêu, dựng cột cờ, sử dụng pháo tráng kim loại, thả đèn trời, đồ chơi đĩa bay, thả diều nguy cơ mắc vào đường dây và trạm biến áp làm gián đoạn việc cung cấp điện và gây ra hỏa hoạn luôn là nguy cơ mất an toàn điện trong dân.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, đảm bảo cho việc cấp điện được liên tục, ổn định, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện trong dân có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, Điện lực thành phố Vinh đã ra quân, tuyên truyền tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh bài khuyến cáo sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết nguyên đán của Công ty Điện lực Nghệ An.

Qua đó, nhằm góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng; khuyến khích sự tham gia chủ động của khách hàng và cộng đồng xã hội trong việc sử dụng điện. Từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng về các kỹ năng, giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; giảm chi phí sinh hoạt cho gia đình, doanh nghiệp, giảm áp lực về cung cấp điện cho ngành điện, tiết kiệm chi phí cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia.

Để tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong dịp Tết, Điện lực thành phố Vinh đã gửi thông báo tới các UBND phường, xã trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định an toàn trong dịp lễ Tết Quý Mão năm 2023. Tuyên truyền, phổ biến trên loa phát thanh về công tác bảo vệ hệ thống lưới điện cao, hạ áp nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống lưới điện.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện được quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đồng thời ngăn chặn mọi hành vi có nguy cơ dẫn đến sự cố lưới điện như: Dựng cây nêu, treo đèn lồng, đèn nháy, đèn quảng cáo và các vật dụng khác trong phạm vi hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Thả diều, bắn súng, bắn nỏ, thả đèn trời hoặc bất cứ vật thể gì vào các thiết bị của đường dây gây sự cố lưới điện. Tháo mở các thiết bị, kết cấu của cột điện, tự ý trèo lên cột điện. Các hình thức gây cháy nổ, đốt pháo hoa, pháo giấy có dây kim loại và các hình thức xâm hại khác gây nguy hiểm đối với đường dây dẫn điện,...