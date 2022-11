Đô Lương Central Park kiến tạo phố thương mại sầm uất trung tâm Tây Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Là dự án tiên phong xây dựng theo mô hình khu đô thị đồng bộ, Đô Lương Central Park không chỉ thiết lập chốn an cư lý tưởng mà còn góp phần kiến tạo phố thương mại hiện đại đầu tiên tại trung tâm Đô Lương và của toàn vùng Tây Nghệ An.

"Giải bài toán" thiếu hụt mặt bằng kinh doanh chất lượng

Đô Lương là huyện thuộc khu vực đồng bằng, nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, có đặc điểm địa hình dạng bán sơn địa. Đây cũng là huyện có vị trí chiến lược của vùng Tây Nghệ An, là điểm kết nối giao thông Đông, Tây, Nam, Bắc liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An.

Chính bởi vậy, Đô Lương vốn nức tiếng là vùng giao thương “trên bến dưới thuyền” sôi động và sầm uất. Kế thừa lịch sử vàng son đó cho đến nay, Đô Lương vẫn được xem là trung tâm thương mại của toàn vùng Tây Nghệ An. Các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động tại khu vực chợ Đô Lương, dọc Quốc lộ 7. Tuy nhiên, với nhu cầu trao đổi buôn bán ngày càng cao cùng nhu cầu về mặt bằng thương mại chất lượng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, khu vực trung tâm cũ không còn đáp ứng được tốc độ và vị thế của Đô Lương hiện tại.

Không chỉ vậy, đô thị Đô Lương hình thành trên quy hoạch của Pháp đã cũ, hạ tầng kinh tế - xã hội không còn đủ điều kiện để phát triển; hầu hết là các mặt bằng kinh doanh có diện tích nhỏ khó mở rộng kinh doanh. Trên địa bàn cũng chưa có khu đô thị nào được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại để có thể đáp ứng được nhu cầu của giới thương nhân.

Đặc biệt, với mục tiêu Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030, một lần nữa cho thấy sự cấp thiết bổ sung nguồn cung sàn thương mại, không gian kinh doanh mới phục vụ cho hoạt động giao thương.

Một trục trung tâm mới đang dần được định hình tại nơi giao điểm của các tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 15A, Quốc lộ 7A, Quốc lộ 46B, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 7B. Cũng chính tại đây, một khu đô thị lõi trung tâm, được quy hoạch bài bản và chuẩn mực đầu tiên tại Đô Lương - Đô Lương Central Park đã đặt những “viên gạch đầu tiên” thiết lập trục thương mại sầm uất bậc nhất khu vực.

Phát huy văn hóa kinh doanh “buôn có bạn bán có phường”

Nằm trong quy hoạch xây dựng đô thị Đô Lương, dự án khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương - Đô Lương Central Park có vị trí chiến lược khi tiệm cận điểm giao của 5 tuyến đại lộ huyết mạch của toàn vùng. Đặc biệt, với mặt tiền Quốc lộ 15 hiện hữu, Đô Lương Central Park có đầy đủ điều kiện để thiết lập trung tâm thương mại mới của khu vực Tây Nghệ An.

Sở hữu quy hoạch thông minh, các trục nhà phố Đô Lương Central Park bám các đường đại lộ và đường nội khu rộng 15m-20m-36m tạo điều kiện cho việc mở rộng kinh doanh và thiết lập nên “phố mới” sôi động, sầm uất.

Đáng nói, theo thiết kế, các nhà phố trong dự án được đồng nhất lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp mang giá trị thẩm mỹ cho toàn khu đô thị và là điểm nhấn thu hút các thương hiệu nhiều lĩnh vực về quy tụ. Buôn bán tập trung luôn là yếu tố quan trọng trong việc thiết lập không gian thương mại, nơi các mặt hàng bổ trợ cho nhau, bởi thế tại Đô Lương Central Park văn hóa kinh doanh “buôn có bạn bán có phường” sẽ được phát huy hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Đô Lương Central Park cũng là dự án hiếm hoi trên thị trường có lối kiến trúc nhà riêng độc lập, thiết kế không chung móng, không chung tường đảm bảo về chất lượng xây dựng cũng như quá trình tu sửa, mở rộng mặt bằng.

Với diện tích lớn cùng mặt tiền rộng, nhà phố Đô Lương Central Park hứa hẹn sẽ góp phần giải quyết bài toán không gian sàn thương mại hiện đại, được quy hoạch tập trung cho “thị xã” Đô Lương trong tương lai. Bên cạnh đó, với thiết kế đa công năng, không chỉ kinh doanh mà còn để ở, Đô Lương Central Park sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho giới thương nhân tại trung tâm Đô Lương.