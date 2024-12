Xây dựng Đảng Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm BTV Huyện ủy Tương Dương Ngày 9/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024. Dự, chỉ đạo có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương.

Toàn ảnh hội nghị. Ảnh: T-H

Trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt sâu sắc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trong hoạt động của cấp ủy, đảm bảo tính tổ chức kỷ luật cao chấp hành và triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vận dụng sáng tạo linh hoạt các chủ trương đổi mới của Đảng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương đạt kết quả cao.

Năm 2024, tập thể BTV Huyện ủy đã đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt trên 6.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GTSX năm 2024 đạt 6,7%. Có 22/23 chỉ tiêu tỉnh giao, 19/29 chỉ tiêu HĐND huyện giao đạt và vượt. Thu nhập bình quân đầu người tăng 5,6 % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên 1,3 nghìn tỷ đồng. Cả 3 lĩnh vực kinh tế đều tăng so với năm 2023. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước tăng trưởng và phát triển mới. An ninh quốc - phòng vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T-H

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết và đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Kịp thời nắm bắt chủ trương mới của cấp trên triển khai và thực hiện tại địa phương; lắng nghe ý kiến tâm tư của nhân dân tiếp thu sự tham mưu của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng chỉ rõ những vấn đề cần phải khắc phục, phân tích làm rõ trong bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, một số vấn đề cần phải khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể như công tác cán bộ, các mảng của lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy vững mạnh hơn.