Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), chiều 22/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đến thăm, tặng quà, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắc lại những ngày tháng gồng mình chống dịch Covid-19 trong 3 năm qua, khẳng định sự nỗ lực phi thường của ngành Y tế, của từng thầy thuốc, từng cán bộ y tế nói chung, của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các cấp hết sức coi trọng và quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân; thông qua đó, rõ ràng có vai trò đóng góp hết sức quan trọng của ngành Y tế, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên. Chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh sức khỏe và thành công, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng chia sẻ tình cảm, sự trân trọng về công việc, đóng góp của đội ngũ thầy thuốc. Đồng chí khẳng định ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 là dịp để cấp ủy, chính quyền và nhân dân thể hiện sự tôn trọng, ghi nhận, biết ơn đóng góp của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao đối với 5 kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, trong đó có việc xây dựng và nâng hạng bệnh viện Đặc biệt; điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc bệnh viện, đáp ứng việc mở rộng quy mô khám, điều trị 3.000 - 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú và 2.000 - 3.000 bệnh nhân khám điều trị ngoại trú mỗi ngày; tháo gỡ về cơ chế đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế và tạo cơ chế để bệnh viện thực hiện tự chủ nhóm 1.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bệnh viện cần nghiên cứu kỹ và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, nhất là Sở Y tế để xây dựng đề án, tham mưu trình tỉnh; đồng thời đề nghị Sở Y tế nắm bắt những khó khăn của từng cơ sở y tế, tổng hợp tham mưu tỉnh giải quyết từng khó khăn, bởi mỗi đơn vị có những khó khăn riêng, vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đến chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông chia sẻ những khó khăn của đơn vị bởi đây là mô hình mới; đồng thời gửi gắm mong muốn với sự quyết tâm khắc phục khó khăn, Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 thật nhiều sức khỏe, thành công; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả về cơ sở vật chất, về môi trường làm việc và đối tượng phục vụ rất đặc biệt, trong đó có trẻ sơ sinh, sản phụ.

Khẳng định, y tế là một trong trụ cột phát triển quan trọng của Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục cố gắng nỗ lực để tiếp tục cống hiến và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ.