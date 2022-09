Gặp gỡ giao thương giữa doanh nghiệp 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, sáng 12/9, tại TP Vinh (Nghệ An), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp 2 tỉnh.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và Quảng Trị, đại diện hơn 30 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2 tỉnh.

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An giới thiệu một số nét cơ bản về thương mại của địa phương.

Theo đó, hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu đi hơn 182 quốc gia và vùng lãnh thổ, năm 2021, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu Nghệ An đạt 2,4 tỷ USD. Là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất nước và dân số đông đứng thứ 4 toàn quốc nên thị trường và sức mua Nghệ An rất lớn. Hiện một số sản phẩm OCOP của Nghệ An đã vào được các chuỗi siêu thị nhưng nhu cầu giao thương, tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp rất lớn.

Với 215 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, số còn lại đạt chuẩn 3 sao và 1 sản phẩm đang làm thủ tục để đạt chuẩn 5 sao; Nghệ An là 1 trong 5 địa phương có số lượng và chủng loại sản phẩm OCOP lớn nhất cả nước. Các sản phẩm tiêu biểu có: chè hoa vàng, các trà Sen quê Bác, dược liệu Pù Mát, hải sản Biển Quỳnh, thảo dược Come, giò bê, tinh bột nghệ...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phi Tường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Thương mại tỉnh Quảng Trị đánh giá cao tiềm năng thị trường Nghệ An; đồng thời cho biết đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trên cả nước. Cùng với thu hút đầu tư, phát triển về kinh tế, Quảng Trị đang đẩy mạnh phát triển thương mại, hàng hóa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Hiện Quảng Trị có 53 sản phẩm nông nghiệp OCOP, tiêu biểu là: hồ tiêu Quảng Trị, tranh thêu bằng hạt gạo, cà phê hữu cơ Arabica Khe Sanh Ta Lư, gạo sạch Triệu Phong, mứt dừa, chè vằng, trà giải độc gan, cao dược liệu, tinh bột nghệ, cao bồ kết, tinh dầu tỏi…

Tại buổi lễ, thông qua kết nối của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 2 tỉnh, các doanh nghiệp 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp, các đặc trưng và thế mạnh của mỗi sản phẩm, thông qua đó đặt vấn đề phối hợp trong ký kết hợp tác.

Trong khuôn khổ hội nghị giao thương giữa 2 tỉnh, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và Quảng Trị chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 tỉnh./.