Thị trường Giá vàng hôm nay 14/7/2025: Bắt đầu từ mức 121,5 triệu đồng. Giá vàng bước vào tuần khó đoán với hàng loạt chỉ số kinh tế Mỹ Giá vàng hôm nay 14/7/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới tuần qua tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng bước vào tuần khó đoán với hàng loạt chỉ số kinh tế Mỹ

Giá vàng trong nước hôm nay 14/7/2025

Tính đến 4h30 ngày 14/7/2025, giá vàng miếng trong nước theo mức giá chốt phiên hôm qua 13/7. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua nhưng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với thứ 2 tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tuần này tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 119,5-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,8-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Tính đến 4h30 ngày 14/7/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116-119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,2-119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với thứ 2 tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 14/7/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/7/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

119,5 121,5

- - Tập đoàn DOJI

119,5

121,5

-

- Mi Hồng

119,5 120,5

- - PNJ

119,5

121,5

- - Bảo Tín Minh Châu

119,5

121,5

- - Phú Quý 118,8 121,5

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 14/7/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 14/7 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3357,95 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua; tăng 21,72 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.290 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,91 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,59 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua tăng đột biến, phần lớn do những căng thẳng địa chính trị và thương mại trên toàn cầu. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga tiếp tục xấu đi, làm dấy lên lo ngại về an ninh và ổn định kinh tế. Khi các quốc gia lớn xung đột, nhiều nhà đầu tư thường tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, giúp bảo vệ tài sản trước những rủi ro khó lường.

Một yếu tố quan trọng khác là chính sách thuế mới của chính quyền Mỹ. Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và nhiều đối tác thương mại khác, nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền từ cổ phiếu sang vàng, khiến giá vàng tăng cao.

Ngoài yếu tố chính trị và thương mại, một số tín hiệu kinh tế cũng tác động đến giá vàng. Đồng USD tuy có tăng nhẹ nhưng không đủ sức kìm hãm đà tăng của vàng, bởi tâm lý lo ngại khiến nhu cầu vàng vẫn rất lớn. Giá dầu thô duy trì ổn định, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, phản ánh nỗi lo về nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngay cả khi chưa có khủng hoảng tài chính thực sự, việc Mỹ thâm hụt ngân sách lớn cũng khiến nhiều người đổ xô mua vàng để bảo toàn tài sản.

Theo nhận định của Tavi Costa, đối tác kiêm chiến lược gia vĩ mô tại Crescat Capital, một hiện tượng hiếm gặp đang diễn ra khi cả nền kinh tế phương Đông lẫn phương Tây cùng đổ xô mua vàng, tạo đà tăng mạnh cho kim loại quý này.

Trong hội nghị PDAC 2025 tại Toronto, Costa chia sẻ với Kitco News rằng nếu so sánh với các giai đoạn lịch sử, vàng có thể sắp trải qua một đợt điều chỉnh giá cực lớn. Nghiên cứu gần đây của Crescat Capital về khả năng giá vàng tăng vọt nếu Mỹ định giá lại dự trữ vàng so với trái phiếu chính phủ đang lưu hành.

'Vấn đề nằm ở trái phiếu kho bạc. Hiện tổng trái phiếu đang lưu hành là 36 nghìn tỷ USD, trong khi dự trữ vàng của Mỹ chỉ chiếm khoảng 2% con số này. Nếu so sánh, tỷ lệ này từng là 17% vào thập niên 1970 và gần 40% vào thập niên 1940,' Costa giải thích.

Theo tính toán của ông, nếu Mỹ điều chỉnh tỷ lệ về mức 17% như trước đây, giá vàng có thể lên tới 25.000 USD/ounce. Thậm chí nếu trở về mức 40%, giá vàng có thể đạt 55.000 USD/ounce. Costa nhấn mạnh đây không phải dự báo giá mà chỉ để minh họa tiềm năng thay đổi lớn về định giá.

Một điểm đáng chú ý là trong khi các ngân hàng trung ương trên thế giới đang mua vàng ở mức cao nhất 50 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính, thì dự trữ vàng của Mỹ lại ở mức thấp nhất 90 năm. Sự chênh lệch này có thể buộc Mỹ phải xem xét lại chính sách vàng của mình.

Dự báo giá vàng

Sau một tuần nghỉ lễ khá trầm lắng, thị trường sẽ bước vào tuần mới với hàng loạt số liệu kinh tế quan trọng có thể tác động đến giá vàng. Đáng chú ý nhất là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 sẽ được công bố vào thứ 3, cùng với khảo sát sản xuất Empire State.

Tiếp theo đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ 4. Đến thứ 5, thị trường sẽ chú ý đến doanh số bán lẻ, khảo sát sản xuất Philly Fed và số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần giao dịch sẽ khép lại với số liệu về xây dựng nhà ở và khảo sát lòng tin tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ 6.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, bày tỏ quan điểm trung lập về giá vàng trong tuần tới. Ông cho rằng yếu tố chính ảnh hưởng đến vàng vẫn là biến động của đồng USD xung quanh các thông báo về thuế quan hoặc chính trị, những điều khó có thể dự đoán trước.

Các nhà phân tích tại CPM Group đã đưa ra khuyến nghị mua vàng vào thứ 5 với mục tiêu giá ban đầu là 3.375 USD trước ngày 1/8. Họ nhận định vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi phục hồi lên mức 3.376 USD vào ngày 3/7.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, phân tích sâu hơn về tác động của dự luật ngân sách Mỹ đến đà tăng của vàng. Ông nhận định cách duy nhất để giải quyết vấn đề nợ công khổng lồ hiện nay là phá giá đồng tiền và lạm phát. Đây chính là một trong những động lực chính đưa giá vàng lên mức cao như hiện tại, cùng với việc các ngân hàng trung ương tăng mua vàng.

Pavilonis cho biết vàng vẫn đang trong trạng thái đi ngang trong vài tháng qua. Ban đầu ông nghiêng về quan điểm rằng vàng đã chạm đỉnh và sẽ quay về mức trung bình 200 ngày, nhưng các biện pháp thuế quan cùng những động thái liên quan đến dầu mỏ của Nga đã giúp hỗ trợ giá vàng ở mức cao.

Theo Pavilonis, các kim loại có biến động mạnh gần đây là bạc, bạch kim, palladi và đồng, những kim loại liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thế hệ máy tính tiếp theo. Ông dự đoán các doanh nghiệp Mỹ sẽ tăng chi tiêu khi chuyển hướng từ toàn cầu hóa sang sản xuất trong nước, đặc biệt là tại các khu vực công nghiệp cũ và vùng trung tâm nước Mỹ.

Về triển vọng ngắn hạn, Pavilonis không kỳ vọng báo cáo CPI hay thông báo thuế quan với EU sẽ tác động mạnh đến giá vàng. Ông dự báo vàng có thể tiếp tục đi ngang trong nhiều tháng tới, tích lũy trong một vùng giá ổn định trước khi có đợt tăng giá mạnh tiếp theo.

Xa hơn nữa, Pavilonis cho rằng đợt tăng giá tiếp theo của vàng khó đến từ quyết định cắt giảm lãi suất của Fed. Thay vào đó, một sự kiện địa chính trị lớn có thể là yếu tố kích hoạt đà tăng trong ngắn hạn. Ông nhấn mạnh sự kiện này phải đủ lớn, vượt qua cả mức độ của căng thẳng Iran-Israel mới có thể tạo ra tác động đáng kể lên thị trường vàng.