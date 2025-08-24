Thị trường Giá vàng hôm nay 24/8: Giá vàng tăng kỷ lục, vàng nhẫn và vàng miếng đều có đỉnh cao mới Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Giá vàng miếng tăng giá kỷ lục lên 127 triệu đồng, giá vàng nhẫn tăng lên đỉnh mới 121 triệu cùng chiều leo dốc của vàng thế giới

Giá vàng trong nước hôm nay 24/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 24/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh kỷ lục. Cụ thể:

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 22/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126-126,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngọc Thẩm được doanh nghiệp giao dịch ở mức cao kỷ lục 125-127 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 24/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,7-121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

1. DOJI - Cập nhật: 24/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 125,600 ▲1200K 126,600 ▲1200K AVPL/SJC HCM 125,600 ▲1200K 126,600 ▲1200K AVPL/SJC ĐN 125,600 ▲1200K 126,600 ▲1200K Nguyên liệu 9999 - HN 111,000 ▲1100K 112,000 ▲1100K Nguyên liệu 999 - HN 110,900 ▲1100K 111,900 ▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 24/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 125,600 ▲1200K 126,600 ▲1200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 118,500 ▲1000K 121,500 ▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 118,500 ▲1000K 121,500 ▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 118,500 ▲1000K 121,500 ▲1000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 118,500 ▲1000K 121,500 ▲1000K Vàng nữ trang 999.9 117,400 ▲400K 119,900 ▲400K Vàng nữ trang 999 117,280 ▲400K 119,780 ▲400K Vàng nữ trang 9920 116,300 ▲390K 118,800 ▲390K Vàng nữ trang 99 116,300 ▲390K 118,800 ▲390K Vàng 916 (22K) 107,430 ▲370K 109,930 ▲370K Vàng 750 (18K) 82,580 ▲300K 90,080 ▲300K Vàng 680 (16.3K) 74,180 ▲270K 81,680 ▲270K Vàng 650 (15.6K) 70,590 ▲260K 78,090 ▲260K Vàng 610 (14.6K) 65,790 ▲240K 73,290 ▲240K Vàng 585 (14K) 62,790 ▲230K 70,290 ▲230K Vàng 416 (10K) 42,530 ▲170K 50,030 ▲170K Vàng 375 (9K) 37,610 ▲150K 45,110 ▲150K Vàng 333 (8K) 32,220 ▲130K 39,720 ▲130K

3. SJC - Cập nhật: 24/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125,600 ▲1200K 126,600 ▲1200K Vàng SJC 5 chỉ 125,600 ▲1200K 126,620 ▲1200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125,600 ▲1200K 126,630 ▲1200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 118,500 ▲1000K 121,100 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 118,500 ▲1000K 121,000 ▲1000K Nữ trang 99,99% 118,500 ▲1000K 120,100 ▲1000K Nữ trang 99% 114,410 ▲990K 118,910 ▲990K Nữ trang 68% 74,326 ▲680K 81,826 ▲680K Nữ trang 41,7% 42,736 ▲417K 50,236 ▲417K

Giá vàng thế giới hôm nay 24/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 24/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3371,58 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 43,03 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần với mức tăng mạnh kỷ lục, nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Những nhận định này được đưa ra sau bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị thường niên ở Jackson Hole.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,29% lên 3371,58 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng tại Mỹ cũng tăng 1,1% lên 3.418,50 USD. Đồng USD giảm 1% đã góp phần làm giá vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các ngoại tệ khác.

Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho rằng giá vàng hiện đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm nhu cầu tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, vốn là yếu tố then chốt giúp vàng tăng giá thời gian qua.

Powell cho rằng sự thay đổi trong cán cân rủi ro có thể cần điều chỉnh chính sách của Fed, nhưng ông chưa cam kết chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất. Phát biểu của ông thể hiện sự cân bằng tinh tế khi vừa thừa nhận những rủi ro ngày càng tăng đối với thị trường lao động, vừa cảnh báo về áp lực lạm phát vẫn còn tồn tại.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, chia sẻ: "Trong bài phát biểu thứ 8 và cũng là cuối cùng tại Jackson Hole, Powell đã gây bất ngờ cho thị trường đang lo ngại bằng cách mở ra khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều này đã thúc đẩy mọi tài sản, bao gồm cả vàng". Ông cũng cho biết việc theo dõi xem liệu giá vàng có thể vượt qua và giữ được mức trên 3.400 USD trong những ngày tới hay không là rất quan trọng.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận thấy khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 85%, tăng từ mức 75% trước bài phát biểu. Những nhận định của Powell tập trung đáng kể vào các dữ liệu việc làm và lạm phát sắp được công bố trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16-17 tháng Chín.

Naeem Aslam, Chiến lược gia Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết: "Tuyên bố của Powell thực sự gây bất ngờ với nhiều người vì họ không nghĩ rằng Chủ tịch Fed sẽ có tông giọng ôn hòa. Thông điệp của ông được diễn giải theo hướng hỗ trợ nới lỗng chính sách, giúp đưa giá vàng trở lại đà tăng trong tuần này."

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Futures và Forex tại Tastylive.com, chia sẻ quan điểm rằng dù mùa hè thường chậm chạp, giá vàng đang sẵn sàng cho đà tăng mới khi Fed chuẩn bị nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuần tới, các dữ liệu kinh tế đáng chú ý bao gồm Doanh số bán nhà mới của Mỹ vào thứ 2, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và Chỉ số niềm tin người tiêu dùng vào thứ 3, GDP quý II sơ bộ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và Doanh số nhà chờ bán vào thứ 5, cùng Chỉ số PCE, thu nhập và chi tiêu cá nhân vào thứ 6. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và lộ trình chính sách của Fed

Dự báo giá vàng

Trong tháng 8, giá vàng miếng đã tăng thêm hơn 5 triệu đồng/lượng. Nếu tính từ đầu năm đến nay, mức tăng đã lên đến khoảng 40 triệu đồng, tương ứng với gần 47%. Đây là mức tăng rất mạnh, khiến vàng trong nước trở thành kênh đầu tư thu hút sự chú ý của nhiều người.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng liên tục. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng nhẫn đã tăng thêm 1,5 triệu đồng, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên khoảng 36 triệu đồng, tức hơn 41%. Xu hướng đi lên này cho thấy vàng đang được xem như tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Tuy vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức rất cao. Một số chuyên gia cảnh báo việc mua vàng miếng SJC lúc này có thể rủi ro, vì Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ can thiệp bằng cách tăng nguồn cung nhằm thu hẹp khoảng cách giá. Thêm vào đó, thị trường tự do tiềm ẩn nguy cơ vàng giả hoặc vàng kém chất lượng, khiến người mua cần thận trọng.

Khảo sát ý kiến chuyên gia phân tích cho thấy phần lớn đều nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trong tuần tới. Trong số 13 chuyên gia tham gia, không ai dự báo giá giảm, 62% dự báo giá tăng, còn 38% cho rằng giá sẽ đi ngang. Điều này phản ánh tâm lý chung của giới phân tích rằng vàng vẫn đang có tiềm năng lớn trong ngắn hạn.

Ngoài giới phân tích, một cuộc khảo sát nhà đầu tư trực tiếp cũng ghi nhận sự lạc quan. Trong tổng số 194 người tham gia, 115 người (tức 59%) dự đoán giá vàng tăng, 35 người (18%) nghĩ giá sẽ giảm, còn 44 người (23%) cho rằng vàng sẽ đi ngang. Mặc dù tỷ lệ kỳ vọng đã hạ so với trước, vàng vẫn được xem là lựa chọn an toàn hơn nhiều tài sản khác.

Ole Hansen từ Saxo Bank cho rằng đồng USD đang suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ giảm, tạo bối cảnh thuận lợi cho vàng. Ông cho rằng giá vàng cần vượt mức 3.450 USD/ounce để tiến tới mốc kỷ lục 3.500 USD/ounce trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại khá thận trọng. Alex Kuptsikevich của FxPro đánh giá thị trường vàng đang trong trạng thái cân bằng mong manh. Ông dự báo Fed có thể nới lỏng chính sách vào tháng 9, nhưng khả năng tạm dừng sau đó có thể khiến dòng vốn quay lại với đồng USD, gây áp lực ngắn hạn cho vàng.

Về dài hạn, các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng giá vàng đã tích lũy từ tháng 4 và có thể bứt phá trong vài tuần tới. Giá vàng hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 4.600 USD/ounce nếu Fed chuyển sang chính sách cực kỳ nới lỏng.

Chantelle Schieven từ Capitalight Research cho rằng kỳ vọng về cắt giảm lãi suất đã phần nào được phản ánh vào giá, và yếu tố quan trọng hơn trong thời gian tới sẽ là lập trường của Fed đối với thị trường lao động và lạm phát. Công cụ FedWatch của CME hiện cho thấy giới đầu tư đang đặt cược ít nhất một lần giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.