Thị trường Giá vàng hôm nay 21/8: Giá vàng miếng tạo kỷ lục mới, vàng thế giới và vàng nhẫn tăng nhẹ Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Giá vàng miếng giảm nhẹ 200 nghìn tạo đỉnh kỷ lục mới, giá vàng thế giới cùng vàng nhẫn tăng nhẹ do nhà giao dịch tranh thủ mua vào.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 21/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,3-124,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 21/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 21/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 21/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,8 124,8

-200 -200 Tập đoàn DOJI

123,8 124,8

-200

-200 Mi Hồng

124,3 124,8

-200 -200 PNJ

123,8

124,8

-200 -200 Bảo Tín Minh Châu

123,8

124,8

-200 -200

Phú Quý 122,8 124,8

-200 -200

Giá vàng thế giới hôm nay 21/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3341,22 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 19,34 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,79 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng gần 0,5% trong phiên giao dịch thứ Tư. Nguyên nhân chính là do đồng USD giảm giá. Khi đồng USD yếu đi, những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác sẽ mua vàng dễ dàng hơn vì vàng được định giá bằng USD.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,58%, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,9%, lên mức 3.387,10 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed sẽ được công bố chỉ hai ngày trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ 6. Trong cuộc họp trước, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng hai thành viên trong ngân hàng trung ương muốn giảm lãi suất để bảo vệ thị trường việc làm khỏi nguy cơ suy yếu thêm. Quyết định này đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, vì nó có thể ảnh hưởng đến giá vàng.

Giá vàng hôm qua đã giảm, nên hôm nay nhiều nhà giao dịch coi đây là cơ hội để mua vào trước khi biên bản của Fed được công bố. Theo Bob Haberkorn, một chuyên gia thị trường từ RJO Futures, nếu bài phát biểu của ông Powell cho thấy Fed có xu hướng giảm lãi suất, giá vàng có thể tăng mạnh hơn.

Hiện tại, giá vàng đang phải chịu một sức ép khá lớn do nhiều nhà đầu tư muốn bán ra để thu lời. Nguyên nhân chính đến từ những diễn biến mới trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đang có những bước tiến quan trọng trong việc tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine và dần hoàn thiện các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Mỹ hài lòng với các chính sách thuế quan hiện tại đối với Trung Quốc. Ông cho biết tình hình hiện tại đang hoạt động tốt và không cần thay đổi. Chính quyền Trump gần đây đã giảm bớt giọng điệu đối đầu với Trung Quốc, nhằm tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình và đạt được một thỏa thuận thương mại.

Hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán có 85% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, theo công cụ CME FedWatch. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã kêu gọi Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức, liên quan đến một cáo buộc về gian lận thế chấp từ người đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 1%, đạt 37,73 USD/Ounce. Giá bạch kim tăng 2%, lên mức 1.331,70 USD/Ounce. Giá palladium gần như không thay đổi, ở mức 1.115,92 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 12 đang có lợi thế trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của giá vàng là vượt qua mức kháng cự mạnh tại 3.500 USD. Ngược lại, nếu giá giảm, mức hỗ trợ quan trọng là mức thấp nhất của tháng 7, ở 3.319,20 USD. Các mức kháng cự gần nhất là 3.400 USD và mức cao nhất trong tuần này là 3.403,60 USD. Mức hỗ trợ gần nhất là 3.353,40 USD, tiếp theo là 3.350 USD.

Vàng là loại tài sản không sinh lãi, nên khi lãi suất giảm, nó thường trở nên hấp dẫn hơn. Ông Haberkorn cho rằng giá vàng cần vượt qua mốc 3.350 USD/Ounce và có thể tiến tới thử lại mức 3.400 USD nếu Fed đưa ra tín hiệu tích cực.

Giới đầu tư đang đặc biệt quan sát hai chỉ số kinh tế quan trọng sắp tới của Mỹ là báo cáo việc làm (NFP) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Nhiều người lo ngại rằng nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục có dấu hiệu mạnh mẽ, mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lại cắt giảm lãi suất quá sớm, thì chính sách này có thể phản tác dụng, khiến cho tình trạng lạm phát kéo dài hơn.

Dù đối mặt với nhiều sức ép trong ngắn hạn, không ít chuyên gia vẫn giữ cái nhìn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Một số tổ chức dự báo giá vàng thậm chí có thể chạm mốc 3.500 USD một ounce vào cuối năm nay, với điều kiện Fed duy trì lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ 6 sẽ là một tín hiệu then chốt.

Ông cũng lưu ý rằng thị trường đang có nhiều đồn đoán về người sẽ kế nhiệm Chủ tịch Powell vào tháng 5 tới, ngay cả khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi cắt giảm lãi suất tổng cộng tới 1,5%. Đối với vàng, sự bất định này, cộng với việc thị trường thường trầm lắng vào mùa hè, đã khiến giá bị giằng co trong một biên độ khá hẹp, xoay quanh mốc 3.350 USD/Ounce trong suốt 3 tháng qua. May mắn là giá vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư ổn định.

Về mặt kỹ thuật, hợp đồng vàng tương lai đã giảm xuống dưới đường trung bình động 100 ngày - một tín hiệu thường báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng giảm. Tuy nhiên, giá vàng giao ngay thì vẫn đang được giữ trên ngưỡng trung bình này, một ngưỡng đã được duy trì vững chắc từ ngày 6/1.

Diễn biến này cần được theo dõi sát sao, bởi nếu giá vàng giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng ở 3.309 USD, thì áp lực bán ra từ các nhà đầu tư theo trường phái kỹ thuật có thể sẽ gia tăng mạnh, đẩy giá đi xuống sâu hơn.