Thị trường Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng tăng đạt đỉnh 130 triệu Giá vàng hôm nay 27/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh liên tục đạt đỉnh kỷ lục mới 130 triệu đồng. Giá vàng thế giới cũng liên tục tăng nhẹ

Giá vàng trong nước hôm nay 27/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 27/8/2025, giá vàng miếng trong nước đang có đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 26/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 127-127,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 27/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 27/8/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 27/8/2025 04:00 - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K AVPL/SJC HCM 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K AVPL/SJC ĐN 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K

2. PNJ - Cập nhật: 27/8/2025 04:00 - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 119,600 ▲500K 122,600 ▲800K

3. SJC - Cập nhật: 27/8/2025 04:00 - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119,600 ▲500K 122,200 ▲500K

Giá vàng thế giới hôm nay 27/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3374 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 4,36 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,95 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,76 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng nhẹ, chủ yếu do hàng loạt các chỉ số kinh tế Mỹ có lợi cho giá vàng. Ngoài ra, lòng tin vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị dao động sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ sa thải một thống đốc của ngân hàng trung ương này. Trong bối cảnh đó, giá vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,13%. Trong phiên, giá vàng thậm chí đã có lúc chạm mức cao kỷ lục nhất là 3,386.27 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao vào tháng 12 cũng tăng nhẹ 0,1% lên 3,420.40 USD/ounce.

Nguyên nhân đợt tăng giá vàng ban đầu bắt nguồn từ động thái của Tổng thống Trump khi sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, với cáo buộc liên quan đến các khoản vay thế chấp. Đây là một hành động chưa có tiền lệ, làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của Fed. Các nhà phân tích cho rằng sự kiện này đã tác động tích cực đến giá vàng, vì chính sách tiền tệ của Fed vốn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá vàng hiện nay.

Thêm vào đó, diễn biến thương mại toàn cầu cũng thu hút sự quan tâm. Trung Quốc sẽ cử Thứ trưởng Thương mại Lý Thành Cương sang Mỹ gặp các quan chức để bàn tiếp về thỏa thuận thương mại, động thái được coi là tín hiệu tích cực cho một cuộc gặp cấp cao giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoài Mỹ, tình hình chính trị tại Pháp cũng làm dấy lên lo ngại. Thủ tướng François Bayrou đã kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm, nguy cơ khiến chính phủ sụp đổ ngay tháng tới. Nhà đầu tư lo ngại bất ổn chính trị sẽ tiếp tục gây áp lực lên tài sản của Pháp và cả thị trường châu Âu.

Song song, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ từ ngày 27/8, nhằm gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Những yếu tố này kết hợp đã làm thị trường tài chính quốc tế biến động, nhưng lại khiến giá vàng hưởng lợi như một kênh trú ẩn an toàn.

Các dữ liệu kinh tế gần đây cũng hỗ trợ cho kỳ vọng này. Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ được công bố. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 7 giảm 2.8%. Con số này tốt hơn so với dự báo giảm 4% của các nhà kinh tế, nhưng vẫn cho thấy dấu hiệu hoạt động kinh tế có phần chậm lại.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giảm nhẹ 0,2% xuống 38.49 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,2% lên 1,345.05 USD/ounce. Giá Palladium tăng 0,6% lên 1,345.05 USD/ounce, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/7.

Dự báo giá vàng

Giá vàng trong nước hôm qua có nhiều biến động đáng chú ý. Cụ thể, giá vàng miếng tại các của hàng SJC, PNJ, DOJI, BTMC được điều chỉnh tăng mạnh, lên mức 126,1 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nhưng ở khối ngân hàng, Sacombank đột ngột nâng giá vàng miếng lên 124 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức giá cao nhất từng được một ngân hàng niêm yết chính thức trên thị trường.

Giá vàng hiện nay đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Theo Bloomberg, nguyên nhân chính của đà tăng gần đây đến từ các nhà đầu tư không tìm được kênh nào hấp dẫn hơn để gửi tiền. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể là dấu hiệu của một cơn sốt giá mang tính đầu cơ, hay còn gọi là 'sự hưng phấn phi lý', và có nguy cơ tạo ra bong bóng giá vàng.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng đóng một vai trò quan trọng. Nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm phát và nhu cầu trong nước chưa thực sự mạnh mẽ. Tình trạng này có thể làm suy yếu các doanh nghiệp và khiến đà tăng của giá vàng trở nên thiếu vững chắc.

Dù vậy, phần lớn ý kiến cho rằng vàng vẫn là tài sản an toàn hàng đầu. Các chuyên gia tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm quay lại chính sách nới lỏng bằng cách cắt giảm lãi suất. Việc này thường khiến đồng USD suy yếu và tạo đà tăng cho giá vàng. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị trên thế giới tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như một lá chắn bảo vệ tài sản.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch độc lập, cho rằng phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole là tín hiệu rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Quyết định này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường vàng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng mức giá 3.400 USD/Ounce sẽ là một ngưỡng cản quan trọng cần vượt qua.

Ông Ole Hansen, chuyên gia từ Ngân hàng Saxo, dự báo giá vàng sắp bước vào giai đoạn tích cực. Sau một mùa hè khá trầm lắng, chính sách tiền tệ của Fed được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho giá vàng. Ông Hansen kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong những tháng cuối năm, điều thường làm yếu đồng USD và đẩy giá vàng lên cao, thậm chí có thể chạm lại mức kỷ lục trên 3.500 USD như hồi tháng 4.

Ngân hàng Société Générale của Pháp nhận định, dù niềm tin vào việc Fed hạ lãi suất đang hỗ trợ vàng, thì sự suy yếu của đồng USD và các rủi ro chính trị mới là yếu tố then chốt trong thời gian tới. Ngân hàng này giữ vững quan điểm lạc quan về giá vàng trong năm nay và thậm chí kỳ vọng giá có thể vượt ngưỡng 4.000 USD vào giữa năm 2025. Họ cho biết sẽ không bán ra cho đến khi giá đạt đến ngưỡng đó.

Các yếu tố địa chính trị vẫn tiếp tục là nền tảng hỗ trợ dài hạn. Việc phương Tây đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được xem là một tiền lệ quan trọng, khuyến khích các ngân hàng trung ương khác tiếp tục mua vàng để bảo toàn tài sản. Dù căng thẳng có giảm so với đầu năm, mức độ bất ổn toàn cầu hiện vẫn cao gấp ba lần so với trung bình lịch sử, và dòng tiền vào các quỹ ETF vàng vẫn rất ổn định.