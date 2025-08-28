Thị trường Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng miếng có kỷ lục mới, vàng nhẫn và thế giới tiếp tục tăng Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Giá vàng miếng tăng liên tục đạt đỉnh kỷ lục mới trên 128 triệu đồng. Giá vàng nhẫn và vàng thế giới tiếp tục tăng sát mức 3400 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 28/8/2025, giá vàng miếng trong nước đang có đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 26/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126,8-128 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,8-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,4-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 28/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

126 128

+300 +300 Tập đoàn DOJI

126 128

-100

+300 Mi Hồng

126,8 128

-200 +300 PNJ

126

128

-100 +300 Bảo Tín Minh Châu

126

128

-100 +300

Phú Quý 125,4 128

+300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 28/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K AVPL/SJC HCM 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K AVPL/SJC ĐN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 112,000 ▲100K 112,800 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 111,900 ▲100K 112,700 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 28/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 119,900 ▲300K 122,600 Vàng Kim Bảo 999.9 119,900 ▲300K 122,600 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 119,900 ▲300K 122,600 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 119,900 ▲300K 122,600 Vàng nữ trang 999.9 118,900 ▲200K 121,400 ▲200K Vàng nữ trang 999 118,780 ▲200K 121,080 ▲200K Vàng nữ trang 9920 117,790 ▲200K 120,290 ▲200K Vàng nữ trang 99 117,790 ▲200K 120,290 ▲200K Vàng 916 (22K) 108,800 ▲180K 111,300 ▲180K Vàng 750 (18K) 83,700 ▲150K 91,200 ▲150K Vàng 680 (16.3K) 75,200 ▲130K 82,700 ▲130K Vàng 650 (15.6K) 71,560 ▲130K 79,060 ▲130K Vàng 610 (14.6K) 66,700 ▲120K 74,200 ▲120K Vàng 585 (14K) 63,670 ▲120K 71,170 ▲120K Vàng 416 (10K) 43,150 ▲80K 50,650 ▲80K Vàng 375 (9K) 38,180 ▲80K 45,680 ▲80K Vàng 333 (8K) 32,710 ▲60K 40,210 ▲60K

3. SJC - Cập nhật: 28/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126,000 ▲300K 128,000 ▲300K Vàng SJC 5 chỉ 126,000 ▲300K 128,020 ▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126,000 ▲300K 128,030 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119,900 ▲300K 122,500 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119,900 ▲300K 122,400 ▲300K Nữ trang 99,99% 119,400 ▲300K 121,400 ▲300K Nữ trang 99% 115,198 ▲297K 120,198 ▲297K Nữ trang 68% 75,210 ▲204K 82,710 ▲204K Nữ trang 41,7% 43,278 ▲125K 50,778 ▲125K

Giá vàng thế giới hôm nay 28/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3383,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 9 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,23 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ do bị kìm hãm bới áp lực từ đồng USD tăng giá và hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước đó.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,27%, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 tăng 0,05% lên 3.433,9 USD/Ounce

Một nhà phân tích độc lập, Ross Norman, cho biết giá vàng hiện đang biến động nhẹ nhàng hơn và chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng của đồng USD. Ông nhận định đà giảm hiện tại phần lớn là do hoạt động chốt lời khi động lực tăng giá đã giảm bớt.

Diễn biến giá vàng cũng chịu tác động từ các yếu tố chính trị và tiền tệ. Vào thứ 3, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và sự ổn định của các tài sản tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, bà Cook dự kiến sẽ khởi kiện để ngăn chặn quyết định này, và một cuộc chiến pháp lý kéo dài có thể xảy ra. Các nhà phân tích cho rằng sự kiện này đã tác động tích cực đến giá vàng, vì chính sách tiền tệ của Fed vốn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá vàng hiện nay.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng tập trung theo dõi chỉ số lạm phát PCE (Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân) sẽ được công bố vào thứ 6, vì đây là thước đo lạm phát mà Fed ưa dùng để đánh giá xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Dựa trên các dự báo hiện tại, thị trường kỳ vọng với xác suất 87% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách vào ngày 17 tháng 9. Vàng thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp do không mang lại lợi nhuận từ lãi, khiến nó trở thành kênh đầu tư hấp dẫn khi chi phí đi vay giảm.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giảm 0,8% xuống 38,27 USD/Ounce, bạch kim giảm 0,8% xuống 1.337,38 USD/Ounce và palladium giảm 0,2% xuống 1.091,99 USD/Ounce.

Thông tin mới về giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước đang có những diễn biến khác biệt giữa các kênh phân phối. Các doanh nghiệp vàng lớn và nhiều ngân hàng thương mại như PNJ, DOJI, Eximbank, Sacombank hay ACB vẫn duy trì giá vàng miếng ở mức cao kỷ lục 128 triệu đồng/lượng. Ngược lại, nhiều cửa hàng vàng nhỏ tại TP HCM đã chủ động giảm giá vàng miếng SJC xuống mức 128 triệu đồng/lượng chiều mua và 129 triệu đồng/lượng chiều bán, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với ngày hôm trước.

Trong khi giá vàng miếng có dấu hiệu chững lại, giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% lại tiếp tục tăng. Hầu hết các cửa hàng lớn nhỏ đều niêm yết giá mua vào khoảng 119,9 triệu đồng/lượng và bán ra 122,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước. Sự khác biệt này xuất phát từ việc vàng miếng SJC đang gặp tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá đã ở mức rất cao, còn vàng nhẫn có nguồn cung dồi dào hơn và dễ tiếp cận với đa số người dân.

Một điểm đáng chú ý là thị trường hầu như không phản ứng trước thông tin Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh vàng. Nghị định mới chính thức chấm dứt cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, thay vào đó áp dụng cơ chế cấp phép có điều kiện cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá vàng trong nước khó có thể giảm ngay lập tức. Các quy định mới cần có thời gian để đi vào thực tế. Ngân hàng Nhà nước trước hết phải ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, sau đó mới tiến hành cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia sản xuất và nhập khẩu.

Chỉ khi nguồn cung vàng nguyên liệu trở nên dồi dào và thị trường thực sự có sự cạnh tranh, giá vàng miếng mới có cơ sở để giảm nhiệt và tiến gần hơn với mức giá vàng quốc tế.

Song song với đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án giảm thuế suất xuất khẩu vàng trang sức từ 1% xuống 0%. Biện pháp này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh giá vàng nguyên liệu đầu vào tăng cao. Việc giảm thuế cũng góp phần khuyến khích chuyển đổi từ vàng tích trữ sang các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Đề xuất này được đưa ra khi ngành sản xuất trang sức vàng đang đối mặt với nhiều biến động về giá và cung cầu. Giá vàng thế giới trong quý I tăng khoảng 38-39% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trong nước cũng tăng mạnh với mức tăng 43,62% trong quý II và 37,4% trong nửa đầu năm.

Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn trong nước và quốc tế lên tới 14,17 triệu đồng/lượng, làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của sản phẩm vàng trang sức Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đã có đà tăng trở lại trong vài ngày qua, chủ yếu nhờ những tín hiệu về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và những tác động từ phía Tổng thống Trump lên Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed.

Việc Fed cắt giảm lãi suất có thể khiến đồng USD suy yếu, từ đó tạo điều kiện cho giá vàng tăng cao. Các yếu tố địa chính trị như xung đột Nga - Ukraine và tình hình căng thẳng tại nhiều khu vực khác cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Phát biểu gần đây của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole cho thấy khả năng Fed sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025, mỗi lần 0,25%. Ngoài ra, quyết định sa thải Thống đốc Lisa Cook của ông Trump làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Về dài hạn, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục giảm giá, đây là yếu tố tích cực hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nếu chính sách tiền tệ nới lỏng giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ, đồng USD có thể lấy lại đà tăng, gây khó khăn cho đà tăng của vàng.

Tại Việt Nam, Nghị định 232/2025 vừa được ban hành đã xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu của Nhà nước. Thay đổi này mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu vàng miếng khác ngoài SJC tham gia thị trường.

Theo đánh giá của chuyên gia, sau hơn 13 năm áp dụng Nghị định 24, tình trạng khan hiếm vàng cục bộ đã dẫn đến nhiều hệ lụy như buôn lậu, đầu cơ tích trữ và bất ổn tỷ giá. Nghị định mới kỳ vọng sẽ giúp thị trường vàng trong nước kết nối liên thông hơn với thế giới, từ đó thu hẹp chênh lệch giá. Mức chênh lệch lý tưởng được kỳ vọng sẽ về khoảng 5-7 triệu đồng/lượng, so với mức trên 20 triệu đồng như hiện nay.

Các doanh nghiệp vàng trong nước cũng sẽ có cơ hội phát triển sản phẩm trang sức sáng tạo, mang đậm bản sắc Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, góp phần thu ngoại tệ bù đắp cho chi phí nhập khẩu.

Dù giá vàng đã tăng gần 29% từ đầu năm, nhiều chuyên gia nhận định vàng vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng có thể chậm lại do không còn nhiều dư địa tăng mạnh. Thị trường cần theo dõi sát các diễn biến chính sách và kinh tế toàn cầu để có quyết định đầu tư phù hợp.