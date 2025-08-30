Thị trường Giá vàng hôm nay 30/8: Giá vàng miếng sắp tăng lên 130 triệu, vàng nhẫn và vàng thế giới tăng kỷ lục Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Giá vàng miếng tăng liên tiếp phá kỷ lục sát mốc 130 triệu. Giá vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng. Vàng thế giới sát mốc 3500 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 30/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 30/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp phá kỷ lục sát mốc 130 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 28/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 128,4-129,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 30/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 120,6-123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 121,2-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 30/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 30/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

127,8 129,3

+800 +800 Tập đoàn DOJI

127,4 128,9

+400

+400 Mi Hồng

128,4 129,3

+1200 +1100 PNJ

127,8

129,3

+800 +800 Bảo Tín Minh Châu

127,8

129,3

+800 +800

Phú Quý 126,8 129,3

+800 +800

1. DOJI - Cập nhật: 30/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 127,400 ▲400K 128,900 ▲400K AVPL/SJC HCM 127,400 ▲400K 128,900 ▲400K AVPL/SJC ĐN 127,400 ▲400K 128,900 ▲400K Nguyên liệu 9999 - HN 112,500 ▲300K 113,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 112,400 ▲300K 113,400 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 30/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 127,800 ▲800K 129,300 ▲800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 120,700 ▲500K 123,600 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 120,700 ▲500K 123,600 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 120,700 ▲500K 123,600 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 120,700 ▲500K 123,600 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 119,500 ▲200K 122,000 ▲200K Vàng nữ trang 999 119,380 ▲200K 121,880 ▲200K Vàng nữ trang 9920 118,380 ▲200K 120,880 ▲200K Vàng nữ trang 99 118,380 ▲200K 120,880 ▲200K Vàng 916 (22K) 109,350 ▲180K 111,850 ▲180K Vàng 750 (18K) 84,150 ▲150K 91,650 ▲150K Vàng 680 (16.3K) 75,610 ▲140K 83,110 ▲140K Vàng 650 (15.6K) 71,950 ▲130K 79,450 ▲130K Vàng 610 (14.6K) 67,070 ▲120K 74,570 ▲120K Vàng 585 (14K) 64,020 ▲120K 71,520 ▲120K Vàng 416 (10K) 43,400 ▲80K 50,900 ▲80K Vàng 375 (9K) 38,400 ▲70K 45,900 ▲70K Vàng 333 (8K) 32,910 ▲70K 40,410 ▲70K

3. SJC - Cập nhật: 30/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 127,800 ▲800K 129,300 ▲800K Vàng SJC 5 chỉ 127,800 ▲800K 129,320 ▲800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 127,800 ▲800K 129,330 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 121,000 ▲900K 123,600 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 121,000 ▲900K 123,500 ▲900K Nữ trang 99,99% 120,500 ▲900K 122,500 ▲900K Nữ trang 99% 116,287 ▲891K 121,287 ▲891K Nữ trang 68% 75,958 ▲612K 83,458 ▲612K Nữ trang 41,7% 43,737 ▲375K 51,237 ▲375K

Giá vàng thế giới hôm nay 30/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 30/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3436,41 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 24,37 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang có đà tăng tốt nhất kể từ tháng 4. Nguyên nhân là do dữ liệu lạm phát Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,71%, tính riêng trong tháng 8, giá vàng đã tăng 4,73%. Hợp đồng tương lai vàng tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,7% lên 3,497.30 USD/ounce.

Đồng USD hôm nay tuy ổn định nhưng được dự báo sẽ giảm 2,1% trong cả tháng. Khi đồng USD suy yếu, vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác, điều này thường hỗ trợ giá vàng.

Dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh, trong khi lạm phát cơ bản cũng tăng lên một phần do thuế quan. Chỉ số giá tiêu dùng PCE của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi đại học Michigan công bố kết quả cuối cùng của khảo sát Tâm lý Người tiêu dùng cho tháng 8 là 58,2 điểm. Con số này thấp hơn so với dự báo ban đầu là 58,6 và cũng thấp hơn so với mức 61,7 của tháng 7. Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng, bà Joanne Hsu, cho biết tâm lý người tiêu dùng đã giảm khoảng 6% so với tháng trước.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất một hoặc hai lần trong năm nay. Điều này nhìn chung sẽ hỗ trợ giá cả hàng hóa, bao gồm cả vàng và bạc.

Theo dữ liệu từ FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự đoán khả năng Fed cắt lãi suất 0.25% vào cuộc họp tháng 9 lên tới 89%, cao hơn so với mức 85% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Vàng là tài sản không sinh lãi nên thường sẽ hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Một yếu tố khác góp phần vào sự tăng giá vàng là những tranh cãi xung quanh tính độc lập của Fed. Một thẩm phán liên bang sẽ xem xét liệu có tạm thời ngăn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hay không. Ngân hàng Commerzbank nhận định rằng vàng được hưởng lợi từ sự không chắc chắn này, thể hiện qua dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng. Tuy nhiên, mức tăng giá vượt quá 3,400 USD dường như ngày càng khó khăn hơn.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc tăng 0,2% lên 39,14 USD/Ounce, đánh dấu tháng thứ tư tăng liên tiếp. Trong khi đó, bạch kim giảm 0,9% xuống 1,347.77 USD/Ounce nhưng vẫn ghi nhận lãi trong tháng. Palladium cũng giảm 0,9% xuống 1,092.18 USD/Ounce và có khả năng sẽ kết thúc tháng trong sắc đỏ.

Dự báo giá vàng

Về giá vàng trong nước, Theo ông Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, việc dỡ bỏ cơ chế độc quyền vàng sẽ góp phần làm thị trường minh bạch hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn cung vàng hiện chưa đáp ứng cầu. Do đó, để giá vàng trong nước giảm, cần phải đảm bảo nguồn cung bằng cách cho phép các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng được nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chuyên gia phân tích Kyle Rodda từ Capital cho biết các nhà đầu tư đang dành sự chú ý ngày càng lớn đến vàng. Nguyên nhân đến từ những lo ngại về tình hình của các quỹ tín thác lớn và tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện đang chờ một tín hiệu đủ mạnh để đẩy giá vàng vượt lên trên mức kháng cự quan trọng ở ngưỡng 3400 USD/Ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể biến động mạnh và có khả năng điều chỉnh giảm sau một thời gian dài tăng giá. Saxo Bank cảnh báo rằng vàng có thể chịu áp lực nếu lạm phát đột ngột tăng cao, khiến Fed trì hoãn việc cắt lãi suất và đẩy đồng USD tăng giá trở lại. Dù vậy, mức hỗ trợ quanh 3.300 USD vẫn được duy trì vững chắc từ cuối tháng 5.

Saxo Bank bổ sung thêm rằng sự chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng. Lợi suất trái phiếu ngắn hạn giảm trong khi lợi suất dài hạn tăng lên, phản ánh nỗi lo về nợ công và tương lai của chính sách tiền tệ.

Về triển vọng trung và dài hạn, nhiều yếu tố tích cực tiếp tục hỗ trợ vàng tăng giá. Nước Mỹ đang bước vào chu kỳ giảm lãi suất trong khi lạm phát vẫn ở gần mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Tình huống này tạo ra một môi trường lý tưởng cho vàng, do chi phí nắm giữ tài sản không sinh lời này trở nên thấp hơn.

Đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu. Áp lực đến từ mức nợ công ngày càng tăng của Mỹ, chính sách của chính quyền Trump nhằm giảm lãi suất trên các khoản nợ, và xu hướng các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường dự trữ vàng để giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Chuyên gia Samson từ Fidelity International chỉ ra nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng đình lạm. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chính sách thuế quan và thị trường lao động không mấy khả quan. Samson lưu ý rằng các chu kỳ tăng giá vàng thường kéo dài nhiều năm, và trong bối cảnh đầy bất ổn hiện nay, tiềm năng tăng giá của kim loại này vẫn rất lớn.

Bank of America (BofA) cũng giữ nguyên dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD vào nửa đầu năm 2026, nhờ vào đồng USD yếu đi và xu hướng cắt giảm lãi suất trong môi trường lạm phát cao. Các chuyên gia tại đây cảnh báo rằng những lo ngại về tính độc lập của Fed và các cơ quan thống kê có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá lên đồng bạc xanh, từ đó hỗ trợ thêm cho vàng.