Thị trường Giá vàng hôm nay 7/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh vì ông Trump lại áp thuế mới Giá vàng hôm nay 7/5/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất 2 tuần qua vì ông Trump lại thông báo áp các loại thuế mới

Giá vàng trong nước hôm nay 7/5/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 7/5/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh lên mức cao nhất 2 tuần qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 120,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 120,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 120,2-121,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,5-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 115,5-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 7/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 7/5/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

120,2 122,2

+2400 +2400 Tập đoàn DOJI

120,2

122,2

+2400

+2400 Mi Hồng

120,2 121,8

+2200 +3000 PNJ

120,2

122,2

+2400 +2400 Vietinbank Gold

122,2



+2400 Bảo Tín Minh Châu

120,2

122,2

+2400 +2400

Phú Quý 119,8 122,8

+3000 +3000

Giá vàng thế giới hôm nay 7/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3384,16 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 65,72 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.150 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,76 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 2 tuần qua nhờ nhu cầu mua mạnh từ Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ và những lo ngại về việc Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu dược phẩm. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,98%, lên mức cao nhất kể từ ngày 22/4. Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng chạm đỉnh hai tuần, tăng 2,4% lên 3.403 USD/ounce.

Thị trường vàng tại Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Lao động từ ngày 1/5 đến 5/5. Theo Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, giá vàng tăng hiện nay được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư mạnh từ Trung Quốc, cùng với việc các ngân hàng trung ương đang tìm cách giảm phụ thuộc vào tài sản Mỹ, đặc biệt là đồng USD.

Giá vàng đang bước vào đợt tăng mới khi các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm tài sản an toàn. Điều đáng chú ý là đồng USD đang dần mất đi vị thế 'bến đỗ an toàn' so với vàng. Nếu chính quyền Tổng thống Trump không sớm đạt được thỏa thuận thương mại với các nước, đặc biệt là những nước thuộc nhóm G20, giá vàng có thể sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Giá vàng đã nhiều lần lập kỷ lục mới trong năm nay do những căng thẳng thương mại liên quan đến thuế quan. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế mới đối với dược phẩm nhập khẩu trong hai tuần tới. Hôm qua, ông Trump cũng đã công bố mức thuế 100% đối với phim ảnh sản xuất ở nước ngoài.

Theo Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, giá vàng đang được hỗ trợ bởi sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu cơ Trung Quốc. Trong khi đó, tại các thị trường phương Tây, dù giá vàng đang ở mức cao, lượng nắm giữ vẫn còn thấp. Những yếu tố này có thể tiếp tục đẩy giá vàng lên cao hơn nữa, thậm chí có khả năng chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce trong năm nay.

Thị trường vàng cũng đang chú ý đến quyết định chính sách sắp tới của Fed, dự kiến công bố vào ngày 8/5. Phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell được kỳ vọng sẽ hé lộ manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao thường khiến giá vàng giảm do đây là tài sản không sinh lời.

Giá bạc giao ngay cũng tăng 2% lên 33,16 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 981,44 USD và palađi tăng 2,5% lên 964,45 USD.

Hôm qua, giá vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên ở mức 3.368 USD. Nếu đà tăng này tiếp tục, giá có thể nhanh chóng chạm tới ngưỡng kháng cự tiếp theo ở 3.403 USD. Tuy nhiên, mức giá cao kỷ lục 3.500 USD có lẽ vẫn còn xa trong phiên giao dịch hôm nay.

Nếu giá vàng giảm, mức giá quan trọng đầu tiên cần theo dõi là 3.303 USD. Nếu giảm sâu hơn, vàng có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức 3.268 USD, đây cũng là mức giá thấp nhiều lần được ghi nhận vào cuối tháng 4. Trong trường hợp giá vàng giảm mạnh, mức hỗ trợ vững chắc tiếp theo nằm ở 3.245 USD.