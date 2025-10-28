Thị trường Giá vàng rơi tự do dưới 3900 USD/ounce, người mua lỗ hơn 15 triệu đồng Giá vàng trong nước và thế giới chiều 28/10 tiếp tục lao dốc trên cả thị trường , khiến nhiều người mua đỉnh mất hơn 15 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một tuần.

Chiều 28/10, giá vàng tiếp tục lao dốc không phanh. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này rơi khỏi mốc 3900 USD/ounce, xuống còn 3.897 USD/ounce, giảm 146 USD so với sáng cùng ngày.

So với đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce lập vào tuần trước, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng hơn 450 USD, tương đương mức mất giá hơn 10%.

Sự sụt giảm mạnh này đang kéo theo làn sóng bán tháo trong nước, khi nhiều nhà đầu tư hoang mang trước đà giảm quá nhanh của giá vàng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm từ 2,9 - 4,4 triệu đồng/lượng trong phiên chiều 28/10, trong đó giá mua giảm mạnh nhất.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hạ giá mua xuống 143,1 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 3,8 triệu đồng. Giá bán cũng lùi về mức 145,1 triệu đồng/lượng, mất 3,3 triệu đồng so với sáng.

Tương tự, Ngân hàng Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC và ACB thêm 4,3 triệu đồng, còn 143,1 triệu đồng chiều mua vào và 145,1 triệu đồng chiều bán ra.

Công ty Phú Quý cũng hạ giá mua xuống 142,6 triệu đồng, giá bán về 145,1 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh của tuần trước, giá vàng SJC đã “bốc hơi” 9,7 triệu đồng/lượng, khiến người mua lỗ tới hơn 11 triệu đồng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục lao dốc, mất từ 3,3 - 4,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua giảm xuống còn 144,5 triệu đồng/lượng và giá bán còn 147,5 triệu đồng/lượng.

Những người mua vàng nhẫn ở đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng qua phiếu hẹn 20 ngày nay chưa nhận vàng đã lỗ hơn 15 triệu đồng.

Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, chỉ còn 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19 đến 23 triệu đồng so với tuần trước.

Ở mức giá thấp này, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu đã tăng hạn mức bán ra, cho phép khách mua tới 30 chỉ nhẫn tròn thay vì chỉ 5 chỉ như trước. Tình hình hiện nay trái ngược hoàn toàn với cuối tuần trước, khi thị trường gần như “cháy hàng”.

Tại các công ty khác, giá vàng nhẫn cũng hạ sâu. Công ty SJC niêm yết mua vào 141,2 triệu đồng/lượng, bán ra 143,7 triệu đồng. Phú Quý ghi nhận mức mua 142 triệu đồng và bán 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nữ trang 24K tại các doanh nghiệp lớn cũng giảm mạnh trong chiều 28/10. Tại SJC, vàng 24K mất 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 136,7 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji điều chỉnh giảm sâu nhất, tới 4,1 triệu đồng/lượng khi mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng khi bán ra, đưa giá xuống còn 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng cũng giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán, còn 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ giảm 3,4 triệu đồng/lượng, còn 141,6 - 144,6 triệu đồng. Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết mua 143,5 triệu đồng/lượng, bán 145,1 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 3,5 triệu đồng so với sáng.

Đáng chú ý nhất là Bảo Tín Minh Châu, đơn vị giảm sâu nhất trong ngày, với mức hạ lên đến 4,5 triệu đồng/lượng, đưa giá còn 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm nhanh của giá vàng thế giới đang tạo áp lực lớn lên thị trường trong nước, khiến nhà đầu tư rơi vào thế phòng thủ, hạn chế mua vào. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng kéo dài, song giá vàng vẫn còn nhiều biến động trong thời gian tới nếu đồng USD và chính sách lãi suất toàn cầu thay đổi.