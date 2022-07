HĐND tỉnh rất tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã hoàn thành chương trình nghị sự và tiến hành bế mạc. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu khách mời!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng qua, với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân, cử tri và nhân dân, kinh tế của tỉnh đã có bước phục hồi mạnh mẽ sau làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,44%, cao hơn so với kịch bản đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng tốt, như công nghiệp và xây dựng tăng 11,65%; dịch vụ tăng 9,22%, riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng gần 29%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng trên 57%. Khách du lịch ước đạt trên 4 triệu lượt, tăng 134%; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 1,12 tỷ USD, tăng 24,4%; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 8,76%, gấp 3,7 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách Nhà nước thực hiện gần 11.000 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch. Số lượng dự án cấp mới tăng gần 14%, tổng vốn đầu tư đăng ký mới tăng 1,39 lần so với cùng kỳ năm 2021. Nghệ An là 1 trong 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm với 580 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực còn gặp khó khăn; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực giảm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm so với yêu cầu. Quản lý tài nguyên môi trường tại một số địa phương còn buông lỏng. Công tác cải cách hành chính mặc dù đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra...

Trong 6 tháng cuối năm 2022, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; ý kiến phát biểu thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; hoàn thành báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm còn lại thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ với quan điểm: kiên trì, kiên quyết, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là tiến độ các công trình trọng điểm: Đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đại lộ Vinh - Cửa Lò, Bệnh viện Ung bướu…; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông trọng điểm: cảng nước sâu Cửa Lò, mở rộng sân bay Vinh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống hạn hán, cháy rừng, lụt, bão.

Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; quyết liệt thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, nhất là mũi tăng cường thứ ba, thứ tư cho các đối tượng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, như: Nước sạch, rác thải, môi trường. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông, định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin, sự đoàn kết, nhất trí trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 34 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đảm bảo nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

HĐND tỉnh đã dành thời gian để nghe, xem xét đối với 25 báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình tại kỳ họp. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị trong báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Phiên chất vấn của kỳ họp đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn có tính thời sự cao, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Một số việc khó, việc thực hiện còn bất cập, hạn chế, là điểm “nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình, giám sát, đề nghị chất vấn như: việc xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn của tỉnh; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng đồng bộ và phát huy hiệu quả.

Việc Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được thông qua tại kỳ họp là một trong những quyết tâm nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết để thực hiện thành công Đề án, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ngày càng được phát huy, HĐND tỉnh rất tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc trong 6 tháng còn lại, tạo đà thắng lợi của năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị phục vụ đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, toàn thể Nhân dân và cử tri luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)