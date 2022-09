Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp

Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ trục lợi "chuyến bay giải cứu".

(Baonghean.vn) - Chiều 20/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ). Đây là yếu tố quan trọng giúp các địa phương và lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.