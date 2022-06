Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24

(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 tổ chức họp báo tuyên truyền về giải đấu.

Đến dự họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An; bà Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; bà Phạm Thùy Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam; đại diện các nhà tài trợ, các trưởng đoàn, huấn luyện viên các đội bóng tham gia giải, huấn luyện viên và cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, cùng phóng viên các cơ quan báo chí Nghệ An và báo Trung ương thường trú trên địa bàn. Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; các Phó trưởng Ban Tổ chức giải gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng chủ trì buổi họp báo.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ra đời từ năm 1996, xuất phát từ tâm huyết của những người làm báo Đảng và công tác trong ngành Văn hóa - Thể thao tỉnh nhà. Từ một giải đấu phong trào, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã trở thành giải thi đấu chính thức truyền thống hằng năm của tỉnh Nghệ An. Giải diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải nêu rõ: Sau 23 lần tổ chức, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày càng bề thế, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, các huyện, các bậc phụ huynh và các cháu thiếu niên, nhi đồng. Giải đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong những ngày hè, góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể dục, thể thao tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm 2022, với sự nỗ lực hết mình của các thành viên Ban Tổ chức giải, sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các nhà tài trợ, lãnh đạo các huyện, thành, thị xã, các trung tâm văn hóa - thể thao, các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ, mùa Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chính thức trở lại trong sự háo hức, chờ đợi của những người yêu môn thể thao vua trên mảnh đất xứ Nghệ… Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức.

Giải năm nay có sự góp mặt của 28 đội bóng (8 đội thiếu niên, 20 đội nhi đồng) đến từ 21 huyện, thành, thị xã, với gần 500 vận động viên. Có 6 địa phương cử cả 2 đội bóng thiếu niên, nhi đồng tham gia giải. Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 - 16/6/2022. Lứa tuổi nhi đồng là từ 10 - 11 tuổi. Lứa tuổi thiếu niên là từ 12-13. Ở lứa tuổi nhi đồng, thi đấu theo Luật Bóng đá Futsal. Địa điểm thi đấu tại Nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Ở lứa tuổi thiếu niên, thi đấu theo Luật Bóng đá 7 người. Địa điểm thi đấu tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An.

Mùa giải năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao Cúp, Cờ, tiền thưởng (30 triệu đồng), Huy chương Vàng cho đội đoạt danh hiệu vô địch nhi đồng, vô địch thiếu niên; trao cờ, tiền thưởng (10 triệu đồng), Huy chương Bạc cho các đội đoạt giải Nhì; trao cờ, tiền thưởng (7 triệu đồng), Huy chương Đồng cho các đội đồng giải Ba; trao cờ, tiền thưởng (5 triệu đồng) cho đội đoạt giải phong cách. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân ở các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng: cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi và đá bóng hay trong năm học 2021 - 2022 (là học sinh giỏi tỉnh và học sinh xuất sắc có điểm học bạ trung bình môn từ 8 điểm trở lên).

Tại cuộc họp báo, các nhà báo đã đặt những câu hỏi liên quan đến Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022; sự quan tâm đầu tư của ngành Giáo dục để Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An nói riêng và thể thao học đường ngày càng phát triển?

Các trưởng đoàn đội bóng cũng đã đóng góp những ý kiến để giải đấu ngày càng hoàn thiện… Trong cuộc họp báo, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên và các đồng chí chủ trì đã ghi nhận các ý kiến và lần lượt cung cấp thông tin về giải đấu cũng như giải đáp những thắc mắc của các đội bóng.

Đồng chí Ngô Đức Kiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo phụ huynh và sự tham gia tích cực, hết mình của các vận động viên thiếu niên, nhi đồng trong suốt chặng đường nhiều năm qua cũng như trong thời gian sắp tới.

Trưởng ban Tổ chức giải bày tỏ mong muốn được sự theo dõi, đồng hành tuyên truyền của đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần tạo sức lan toả mạnh mẽ của một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thế hệ trẻ trong những ngày hè, qua đó, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển phong trào thể dục, thể thao nói chung, bóng đá nói riêng tại tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp báo, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự giải. Theo đó, ở lứa tuổi thiếu niên, 8 đội bóng được chia làm 2 bảng đấu. Mỗi bảng đấu có 4 đội bóng, các đội thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đầu bảng vào thi đấu vòng bán kết.

Ở lứa tuổi nhi đồng, 20 đội bóng được chia làm 5 bảng đấu. Mỗi bảng đấu có 4 đội bóng, các đội thi đấu vòng tròn. Tại bảng đấu này sẽ chọn 5 đội đầu bảng cùng 3 đội nhì bảng có hiệu số tốt nhất vào thi đấu vòng tứ kết./.