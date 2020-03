Huyện Tân Kỳ thông tin về thiết kế, bố trí chợ mới Tân Kỳ

Cụ thể văn bản này nêu rõ:

"Dự án "Đầu tư, xây dựng, sở hữu kinh doanh chợ Tân Kỳ" được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1479/QĐ- UBND ngày 14/4/2017, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3158/QĐ ngày 17/7/2017, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Quyết định số 5395/QĐ - UBND ngày 8/11/2017, Sở Xây dựng Nghệ An thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại văn bản số 06 ngày 09/01/2018 đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Trong quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư đã thay đổi một số nội dung liên quan đến phần kiến trúc đã được Sở Xây dựng Nghệ An thẩm định lại và chấp thuận tại văn bản số 65/SXD - HĐXD ngày 05/03/2019. Vì vậy có thể khẳng định quá trình thực hiện đầu tư, chủ đầu tư là HTX chợ Hải An đã tuân thủ đầy đủ quy trình thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Các vị trí ki ốt kinh doanh 2 tầng và 3 tầng có trong hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và cấp phép xây dựng, không phải là nhà ở".

"Về phương án bố trí sắp xếp kinh doanh, điểm kinh doanh, nội quy chợ Tân Kỳ, tại thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ An có phương án bố trí 12 ki ốt 3 tầng, 17 ki ốt 2 tầng, ngành hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh, thuốc tân dược, chăn ga gối đệm, điện thoại, công nghệ phẩm, đồ gia dụng, quần áo..." HTX Hải An đã có thông báo và niêm yết công khai sơ đồ bố trí sắp xếp ngành hàng, điểm kinh doanh theo đúng quy định. Bản vẽ sơ đồ, bố trí sắp xếp ngành hàng, vị trí sắp xếp và diện tích mỗi gian hàng đều được thể hiện và ký xác nhận của Chủ đầu tư, Sở Công thương và UBND tỉnh Nghệ An. Các ki ốt 2 tầng và 3 tầng thuộc khu vực chợ mới cơ bản đúng với ngành nghề như trong phê duyệt phương án sắp xếp ngành hàng của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 1923/QĐ- UBND ngày 18/05/2018".



Chợ cũ Tân Kỳ còn hoạt động gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: X.H UBND huyện Tân Kỳ cũng đã có văn bản số 1398/UBND nhắc nhở quán triệt chủ đầu tư là HTX Hải An Tân Kỳ về việc nghiêm cấm các hình thức sử dụng công trình sai mục đích của dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. Chỉ được sử dụng chợ vào mục đích kinh doah, buôn bán. Nếu có sai sót thì chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm". Thiết kế chợ mới Tân Kỳ đã được Sở Xây dựng Nghệ An thẩm định. Ảnh: X.H Trước đó HTX Hải An là chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đầu tư chợ Tân Kỳ hàng trăm tỷ đồng, hiện có hơn 100 hộ đã đăng ký vào kinh doanh tại đây tuy nhiên do còn một số vướng mắc nên chợ cũ chưa được đóng cửa, chợ mới còn quá ít người vào kinh doanh. Sở Công thương cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Tân Kỳ về việc chấm dứt hoạt động ở chợ cũ thị trấn Tân Kỳ.



Sơ đồ bố trí ngành hàng tại các tầng được HTX Hải An công khai. Ảnh: P.V

Hiện nay thị trấn Tân Kỳ, chủ đầu tư đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương tiếp tục vào buôn bán ở chợ mới Tân Kỳ.