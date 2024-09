Kinh tế Khẩn trương ứng phó với bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh Bão số 3 là cơn bão mạnh, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân là yêu cầu hàng đầu...

Trước diễn biến đáng lo ngại của cơn bão số 3, chiều 4/9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương liên quan về công tác ứng phó với bão.

Tỉnh Nghệ An tham gia họp trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hình ảnh mây vệ tinh của bão Yagi lúc 9h ngày 4/9/2024. Nguồn: New York Times

Cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh

Ngày 3/9, bão YAGI đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024.

Hồi 13 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo, bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những ngày tới, di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta.

Nghệ An tham gia họp trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: Phú Hương

Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Chính phủ đã yêu cầu các ngành, địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ.

Tàu thuyền Nghệ An về tránh trú bão. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Phát biểu kết luận cuộc họp sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai ứng phó bão của các ngành và địa phương, trên tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân là yêu cầu hàng đầu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương theo dõi sát tình hình bão, lũ, chủ động phối hợp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản.

Trường hợp cần thiết ban hành lệnh cấm biển, cấm các hoạt động đông người để đảm bảo an toàn. Tăng cường truyền thông, thông tin tuyên truyền các biện pháp ứng phó đến tận người dân; trao đổi thông tin phối hợp kịp thời giữa các bộ, ngành, địa phương trong phòng chống bão.

“ Đề nghị các địa phương hết sức chủ động, đưa ra những tình huống kịch bản đối phó với từng tình huống cụ thể, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp, nhằm hạn chế rủi ro về tính mạng, tài sản nhân dân và Nhà nước, bảo vệ hệ thống công trình giao thông, thuỷ lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tư cách là cơ quan thường trực sẽ báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, điều động lực lượng hỗ trợ khi cần thiết Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Đảm bảo an toàn người dân, công trình, sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nghệ An có 2.833 phương tiện/13.638 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 10 giờ ngày 4/9: Số tàu thuyền đang neo đậu tại bến là 1.926 phương tiện/8.573 lao động; có 907 phương tiện/5.065 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong đó, tại Hoàng Sa 135 phương tiện/523 lao động; tại Vịnh Bắc Bộ 459 phương tiện/3.377 lao động; hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An 296 phương tiện/1.025 lao động; hoạt động ngoại tỉnh 17 phương tiện/140 lao động. Không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm và không có tàu cá không liên lạc được. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão.

Nghệ An có trên 1.061 hồ đập lớn nhỏ, hiện có 57 hồ đầy nước, 322 hồ mực nước trên 70% và 527 hồ có dung tích từ 40-70%. Các hồ lớn do các công ty thuỷ lợi quản lý đã tiến hành kiểm tra, vận hành thử, sẵn sàng phương án vận hành theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó có 8 hồ đang thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả gồm: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Sông Quang, Khe Thơi.

Nông dân xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc gặt lúa xuyên đêm trước dự báo ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh tư liệu: Thanh Phúc

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch 38.887 ha/tổng diện tích 76.481 ha lúa Hè thu, hiện các địa phương đang khẩn trương thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; đã gieo trồng được hơn 5.000 ha cây vụ Đông. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 20.298 ha; có 4.040 lồng, bè, dàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè khi có bão, mưa lũ.

Đáng lưu ý, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số huyện miền núi, nên khi mưa lớn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập là rất lớn; hiện nay các địa phương đã xây dựng với các kịch bản để ứng phó. Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Tùy vào cấp bão, các địa phương sẽ tổ chức sơ tán dân theo kịch bản.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ban ngành, địa phương liên quan tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.