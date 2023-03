Kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào, nguyên Bí thư Phủ uỷ Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sự nghiệt ngã của bóng đá khiến giấc mơ Vàng Giải U17 Quốc gia 2023 của U17 Sông Lam Nghệ An đã không thể thành hiện thực. Tuy nhiên khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, cú vấp ngã này là bài học lớn giúp các chân sút U17 Sông Lam Nghệ An trưởng thành hơn.

(Baonghean) - Đã 5 năm xảy ra vụ án nhưng những người dân sống tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Dương Thị C. Xót xa bởi chị C. là cô giáo mầm non, sống hòa nhã, hiền lành và được bà con lối xóm hết mực yêu quý.