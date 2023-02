Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, các tại các huyện Anh Sơn, Yên Thành trang trọng diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2023.

*Sáng 7/2, huyện Thanh Chương long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương, cùng nhiều cấp, ngành địa phương.

Năm nay, huyện Thanh Chương được giao chỉ tiêu tuyển chọn 300 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, nghĩa vụ công an 20 thanh niên, nghĩa vụ quân sự 280 thanh niên, được biên chế về các đơn vị gồm: Sư đoàn 375 (Phòng không không quân); Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4); Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An; Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an.

Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự nên tất cả thanh niên đều đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị, phẩm chất đạo đức. Trong số thanh niên nhập ngũ lần này, 77,86% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, có 217 thanh niên trình độ cấp 3; 10 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo dân 4 thanh niên, dân tộc thiểu số 31 thanh niên…

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, đại diện các cấp, ngành, đoàn thể đã động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong muốn các tân binh phát huy sức trẻ, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương.

Tại Lễ giao quân, các đại biểu đã gặp gỡ, tặng quà, hoa chúc mừng các tân binh.

*Tham dự buổi lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Anh Sơn, về phía Quân khu 4 có Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đại diện lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và 122 thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Năm 2023, theo chỉ tiêu cấp trên giao, huyện Anh Sơn có 122 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó, có 110 công dân nhập ngũ vào lực lượng quân đội và 12 công dân nhập ngũ vào lực lượng công an. Theo đánh giá, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức. Tất cả những thanh niên được tuyển chọn phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt 122 thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ năm nay, chiến sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Hà (quê quán tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn), đã không giấu được niềm xúc động và tự hào khi được tuyển chọn lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hàng nghìn người dân quê hương, thay mặt cho tập thể thanh niên ưu tú được tuyển chọn lần này, Hà hứa sẽ tích cực tham gia huấn luyện, rèn luyện. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng tham gia và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà cấp trên giao phó.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Hoàng Quyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Anh Sơn đã căn dặn các thanh niên lên đường nhập ngũ cần phải phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tuân thủ nghiêm kỷ luật, điều lệ của quân đội. Phấn đấu học tập và rèn luyện, để xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương Anh Sơn.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn đã thắp sáng đài lửa truyền thống biểu tượng cho sức mạnh và nhiệt huyết của thế hệ tuổi trẻ huyện Anh Sơn háo hức lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Hoàng Quyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã đánh hồi trống mở hội giao quân khẳng định khí thế hào hùng, thúc giục các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện tặng những bó hoa tươi thắm và những phần quà có ý nghĩa để động viên thanh niên lên đường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rèn luyện, huấn luyện quân sự.

*Huyện ủy, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành tổ chức lễ giao, nhận quân đầu năm 2023, tiễn 291 thanh niên của huyện lúa lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự và chỉ đạo tại buổi lễ giao, nhận quân có các đồng chí: Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Yên Thành.

Từ sáng sớm, hàng trăm thanh niên trên địa bàn huyện lúa Yên Thành đã có mặt tại sân vận động huyện để chuẩn bị quân tư trang, chia tay người thân sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Đợt giao nhận quân đầu năm 2023, huyện Yên Thành tuyển chọn và gọi 291 thanh niên nhập ngũ, trong đó, có 264 thanh niên tham gia trong các đơn vị quân đội; 27 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên phát biểu: Tin tưởng rằng, các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, các bạn hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành đã tặng hoa các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, ân cần dặn dò và mong muốn mỗi thanh niên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện, trở thành những chiến sĩ giỏi để gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Đồng Sỹ Hoan - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành cho biết, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2023 của Yên Thành đạt được cả 3 tiêu chí: sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. Trong số 291 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có 22 thanh niên là đảng viên.