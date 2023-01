Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Sáng 7/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.



Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Văn Hằng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV; cùng cán bộ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương người Nghệ An đã nghỉ hưu và đông đảo con em người Nghệ An đang công tác, sinh sống tại Hà Nội.



GHI NHẬN ĐÓNG GÓP CỦA NHỮNG NGƯỜI XỨ NGHỆ VỚI QUÊ HƯƠNG

Hoạt động gặp mặt nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với đồng hương đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội đã trở thành truyền thống nhiều năm nay, qua đó động viên, khuyến khích các thế hệ con em người Nghệ An phấn đấu, rèn luyện ở các lĩnh vực công tác, vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2022 và một số định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới.

Năm 2022, tỉnh đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đến hết năm 2022, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước.

Thu ngân sách đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả cao. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 45.764 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh.

Tỉnh cũng đã tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, để đạt được kết quả trên, tỉnh đúc kết 3 bài học kinh nghiệm lớn. Đó là truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của những người xứ Nghệ để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; Sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trong lãnh đạo của Tỉnh ủy, trong giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; Trong thực hiện nhiệm vụ, có lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải.

Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để đạt kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của những người xứ Nghệ xa quê, của Hội Đồng hương Nghệ An trên mọi miền đất nước.

MONG MUỐN TIẾP TỤC ĐÓN NHẬN SỰ QUAN TÂM, ĐỒNG HÀNH

Bước sang năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ nên có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Tuy nhiên, dự báo đây là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2023 từ 9-10%; thu ngân sách 15.857 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 2,870 tỷ USD...

Tỉnh sẽ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, bởi đây là mốc thời gian quan trọng để đánh giá toàn diện tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp.

Nghệ An xác định có 5 nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được thực hiện và hoàn thành tốt trong năm 2023. Tỉnh tiếp tục phối hợp Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và kiến nghị, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới gắn với nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giải quyết các nút thắt hạ tầng chiến lực, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công thực hiện 2 dự án hạ tầng chiến lược là Cảng biển nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tập trung thực hiện chuyển đổi số. Quan tâm an sinh xã hội, trong đó, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai chương trình kêu gọi ủng hộ xây nhà cho người nghèo.

Chúc mừng sức khỏe, thành công đến tất cả người Nghệ An xa quê, trong đó có đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn người Nghệ An xa quê tiếp tục đồng hành, động viên, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thay mặt những người Nghệ xa quê chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Đồng chí Lê Doãn Hợp cũng đã thông tin về những kết quả nổi bật của Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong năm 2022; trong đó, đã tặng quà cho học sinh, bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện Tương Dương, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Kỳ Sơn, Nghi Lộc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tuyên dương hàng trăm hội viên...

Năm 2023, ngoài những hoạt động thường xuyên, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ tập hợp, kêu gọi, huy động sức mạnh của doanh nghiệp người Nghệ An tại Hà Nội tham gia ủng hộ, đóng góp xóa nhà tạm bợ cho người nghèo của tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ tiêu biểu người Nghệ An; tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ tiêu biểu người Nghệ An tại Hà Nội; đưa sách về cho các trường học ở quê nhà; tổ chức công tác thiện nguyện cho người nghèo, huyện nghèo của tỉnh.