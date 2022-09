Lật thuyền thúng tại Cửa Lò, 2 thanh niên mất tích

(Baonghean.vn) - Tại biển Cửa Lò, 3 thanh niên lấy thuyền thúng của ngư dân chèo chơi không may bị lật thuyền, 1 người đã vào được bờ, 2 người hiện mất tích.

Rạng sáng 21/9, 3 thanh niên được xác định thường trú ở thành phố Vinh xuống biển Cửa Lò sau đó lấy thuyền thúng của ngư dân ở bãi biển ra chèo chơi thì không may bị lật thuyền, 1 người vào được bờ còn 2 người đã mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội PCCC&CNCH số 2 huy động phương tiện, lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò tổ chức tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên, do tình hình thời tiết mưa to, công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn./.