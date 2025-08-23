Xã hộiLễ giỗ Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu lần thứ 612Huy Thư • 23/08/2025 19:33Ngày 23/8, tức ngày 1/7 năm Ất Tỵ, người dân xã Hưng Nguyên Nam long trọng tổ chức Lễ giỗ Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu lần thứ 612.Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu quê ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) thời Trần, phò Vua Trần Trùng Quang chống giặc Minh, giữ chức Điện tiền thị Ngự sử. Khi quân Minh đánh vào Nghệ An, Nguyễn Biểu đi sứ cầu hòa theo lệnh vua. Quan tổng binh nhà Minh là Trương Phụ không khuất phục được Nguyễn Biểu đã giết ông vào ngày 1 tháng 7 năm Quý Tị (1413). Ảnh: Huy ThưSau khi ông mất, ghi nhận công lao, cảm kích trước khí tiết của ông, người dân đã lập các đền thờ ông trên núi Lam Thành. Đền thờ Nguyễn Biểu ở xóm Hưng Nhân, xã Hưng Nguyễn Nam với kiến trúc độc đáo đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh năm 2009. Ảnh: Huy ThưNhân dịp Lễ giỗ lần thứ 612 của Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm. Tại buổi lễ, bà con nhân dân địa phương đã cùng nhau ôn lại lịch sử, tri ân công lao, tấm gương xả thân vì nước của Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu. Ảnh: Huy ThưTrước đó, tại đền thờ, Ban Quản lý di tích và nhân dân địa phương đã tổ chức Lễ giỗ Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu theo các nghi thức truyền thống. Ảnh: Huy ThưTrong sáng nay, tại đền thờ Nghĩa sỹ Đại vương Nguyễn Biểu ở xóm 8, xã Hưng Nguyên Nam, bà con địa phương cũng long trọng tổ chức lễ giỗ. Theo người dân địa phương, nguyên xưa ngôi đền là tòa nhà 3 gian, 2 hồi uy nghiêm dưới chân núi Lam Thành. Trong chiến tranh đền đã bị hư hỏng, mới được khôi phục năm 2010. Ảnh: Huy ThưNhững năm qua, ngôi đền ngày càng được tôn tạo khang trang, ngoài điện thờ, nhà tiền tạm, lối lên xuống đã được xây dựng kiên cố, hai bên trồng hoa, cây cảnh... Trong ảnh: Người dân dâng bánh chưng dịp Lễ giỗ Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu lần thứ 612. Ảnh: Huy ThưTrong chương trình Lễ giỗ tại đền thờ Nghĩa sỹ Đại vương Nguyễn Biểu ở xóm 8, bà con địa phương và du khách đã được thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn với những tiết mục thơ, nhạc, dân ca ví, giặm đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi công đức, tấm gương vì nước của Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu. Ảnh: Huy ThưTrong không gian linh thiêng đã diễn ra trang trọng với nhiều nghi thức truyền thống, như đánh nhạc lễ, dâng hương, dâng rượu, đọc chúc văn... Ảnh: Huy ThưĐây là sinh hoạt văn hóa tâm linh truyền thống, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với tấm lòng trung nghĩa với vua, với nước và khí phách bất khuất trước kẻ thù của Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu. Ảnh: Huy ThưLễ tế Nghĩa liệt Đại vương Nguyễn Biểu tại đền thờ Ngài ở xóm 8, xã Hưng Nguyên Nam. Video: Huy Thư