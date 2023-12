Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích ở Hoàng Mai

Cháu bé mất tích là Đoàn Phúc An (SN 2021), con trai của anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền, trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác tìm kiếm cháu bé. Ảnh: Duy Nguyễn

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/11, do bố mẹ đi làm nên cháu được gửi ở nhà cùng bà nội. Thời điểm này, anh trai 8 tuổi của cháu Phúc An đi ra cổng chơi và cháu cũng theo sau. Ít phút sau, không thấy Phúc An đâu, bà nội hỏi anh trai của cháu thì biết cháu chạy ra cổng nên đã đi tìm. Tuy nhiên, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Phúc An đâu nên gia đình đã ngay lập tức báo với chính quyền địa phương và lực lượng công an phường để nhờ giúp đỡ.

Chiều 30/11, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé những đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cháu Đoàn Phúc An (SN 2021) hiện đang mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Được biết, cháu Phúc An là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Ở địa phương, gia đình cháu chủ yếu làm nông, không có mâu thuẫn với ai.

Khi đi cháu mặc áo len dài tay màu xám, quần phông ống dài màu xám. Nếu ai có thông tin về cháu bé, xin liên hệ Công an phường Quỳnh Xuân: 0965.111.738 (anh Trần Huy Hoàng) hoặc chị Lê Thị Huyền (mẹ cháu An): 0963.989.948.