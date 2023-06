Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, tại thị xã Cửa Lò, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2023.

Dự chỉ đạo tập huấn có đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự có hơn 240 đại biểu thuộc Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực cho Ban An toàn giao thông cấp tỉnh có sự tham gia của hơn 240 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: An Quỳnh

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 3.991 vụ tai nạn giao thông làm 2.343 người chết, 2.773 người bị thương (giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong cùng thời gian đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 52 người (giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Từ đó, xác định việc giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông là mục tiêu chung của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng: Để tiến tới mục tiêu đó các cấp, các ngành cần quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông một cách thiết thực, hiệu quả.

Vì vậy, hội nghị được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao, trau dồi năng lực cho cán bộ đang làm công tác quản lý về trật tự ATGT; nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông… Đồng thời, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Văn phòng Ban ATGT trong công tác chuyên môn về theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông về an toàn giao thông; Cập nhật các thông tin về chính sách, pháp luật mới trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

Đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Tại buổi tập huấn, gần 240 đại biểu đã được lãnh đạo Ban ATGT Quốc gia quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Cùng với đó là kỹ năng, nghiệp vụ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm trật tự về ATGT…

Thượng tá Phạm Đức Đông - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT phát biểu kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Tại đây, các đại biểu cũng đã trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Văn phòng Ban ATGT tại mỗi địa phương.