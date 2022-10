Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Quỳnh

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Dự chương trình có đồng chí Trần Lê Thắng - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hiện mỗi năm, tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc trở thành tàn phế, để lại những hậu quả, mất mát nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội. Trong số này có nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông còn trong độ tuổi học sinh, bỏ lại cả tương lai tươi sáng.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá nhiều trong độ tuổi học đường. Phổ biến là việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường…

Trong những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể.

Thay mặt Ban An toàn giao thông tỉnh, đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh đề nghị các trường học tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến học sinh, phụ huynh; kịp thời biểu dương, khen thưởng học sinh gương mẫu và có hình thức xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cấp, các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh trong thời gian tới.

Tại chương trình, các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong được tham gia trả lời trắc nghiệm tìm hiểu về các quy định an toàn giao thông cũng như trực tiếp điều khiển xe máy điện, xe đạp điện dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên lái xe an toàn.