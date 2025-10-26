Napoli hạ Inter 3-1, McTominay tiết lộ sự cố ánh đèn Napoli thắng Inter 3-1 trên sân Diego Armando Maradona; McTominay ghi bàn đầu tiên trên sân nhà từ tháng 5, Anguissa ấn định, đội tạm vươn đầu Serie A

Napoli đánh bại Inter Milan 3-1 tại sân Diego Armando Maradona, trong một đêm mà Scott McTominay và Frank Zambo Anguissa lần lượt để lại dấu ấn trực tiếp trên bảng tỷ số. McTominay tiết lộ anh suýt không nhìn thấy đường chuyền dẫn tới bàn thắng vì bị lóa bởi ánh đèn, còn Anguissa khẳng định chiến thắng đến từ năng lượng và thái độ thi đấu hơn là thay đổi hệ thống. Kết quả giúp Napoli vươn lên ngôi đầu Serie A, tận dụng việc AC Milan bị Pisa cầm hòa 2-2; vị trí này sẽ được giữ nếu Roma không thắng Sassuolo.

Scott McTominay ghi bàn trên sân nhà sau thời gian dài.

Khoảnh khắc then chốt: cú dứt điểm theo bản năng của McTominay

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, McTominay mô tả bàn thắng của mình đến theo cách ít ai ngờ. Anh nói đã bị lóa bởi hệ thống chiếu sáng đúng khoảnh khắc Leonardi Spinazzola tung đường chuyền quyết định. “Tôi đã bị lóa bởi ánh đèn sân, nên không nhìn thấy quả bóng từ đường chuyền của Spinazzola. Khi bóng tới, tôi chỉ kịp sút ngay theo bản năng,” tiền vệ người Scotland chia sẻ, đồng thời dành lời khen cho người kiến tạo: “Leo là một cầu thủ tuyệt vời, anh ấy đã có nhiều đường chuyền ấn tượng mùa này.”

Pha lập công này cũng đánh dấu bàn thắng đầu tiên của McTominay trên sân nhà kể từ tháng 5, thời điểm anh ghi bàn trong trận thắng Cagliari góp phần vào hành trình Scudetto mùa trước.

Diễn biến và bước ngoặt: Anguissa ấn định, Napoli phản ứng sau cú sảy chân châu Âu

Napoli bước ra sân với nhu cầu bắt buộc phải phản ứng sau thất bại ở UEFA Champions League giữa tuần. Họ đã làm được điều đó bằng một màn trình diễn giàu quyết tâm trước một Inter được đánh giá “đẳng cấp”. McTominay ghi bàn, và Anguissa là người chốt hạ với pha dứt điểm ấn định tỷ số 3-1, khóa lại một tối hiệu quả cho đội chủ nhà.

Chìa khóa nằm ở cường độ thi đấu và khả năng tận dụng thời điểm. Khi trận đấu đòi hỏi sự lạnh lùng trong vòng cấm, Napoli có những cá nhân biết tạo khác biệt: một đường chuyền đúng nhịp của Spinazzola, một pha ra chân theo bản năng của McTominay, rồi sự quyết đoán của Anguissa trong khoảnh khắc kết liễu.

Góc chiến thuật: thái độ hơn sơ đồ, tính linh hoạt làm nền

Frank Zambo Anguissa nhấn mạnh chiến thắng không đến từ một thay đổi sơ đồ cụ thể nào. “Tôi không nghĩ hệ thống là thứ tạo nên khác biệt, mà là cách chúng tôi nhập cuộc. Toàn đội có năng lượng, có khát khao chiến thắng. Chúng tôi luôn sẵn sàng chơi theo bất kỳ hệ thống nào mà HLV lựa chọn,” anh chia sẻ với DAZN Italia.

Thông điệp ấy làm rõ bản sắc Napoli ở trận này: ưu tiên tốc độ xử lý và nhịp độ cao hơn mọi điều chỉnh hình học trên sa bàn. Trong khối đó, vai trò cá nhân nổi bật: Spinazzola cung cấp đường chuyền mở khóa; McTominay di chuyển để sẵn sàng cho cú dứt điểm một chạm; Anguissa đảm nhiệm cú chấm phá ở giai đoạn quyết định. Từ phòng ngự đến phản công, Napoli thắng ở tinh thần sẵn sàng tranh chấp và quyết đoán khi cơ hội mở ra.

Thống kê và dữ kiện quan trọng

Tỷ số: Napoli 3-1 Inter Milan.

Địa điểm: Sân Diego Armando Maradona.

Người ghi bàn Napoli: Scott McTominay; Frank Zambo Anguissa ấn định tỷ số 3-1 (các bàn còn lại không được nêu chi tiết trong nguồn).

McTominay có bàn đầu tiên trên sân nhà kể từ tháng 5 (mùa trước anh ghi trong trận thắng Cagliari).

AC Milan hòa Pisa 2-2; Napoli tạm vươn lên dẫn đầu Serie A.

Vị trí số một sẽ được giữ nếu Roma không thắng Sassuolo ở trận đấu tiếp theo.

Phản ứng sau trận: lời khẳng định từ nội bộ Napoli

McTominay nhìn nhận đây là phản ứng cần thiết sau thất bại châu Âu: “Chúng tôi biết mình cần phản ứng và tôi nghĩ toàn đội đã làm được. Inter là một tập thể đẳng cấp, nhưng Napoli đã thể hiện được tinh thần chiến đấu đúng nghĩa.”

Anguissa tái khẳng định yếu tố quyết định thuộc về con người trên sân: năng lượng, khát khao và sự sẵn sàng thích nghi với mọi chỉ đạo chiến thuật.

Tác động lên cuộc đua Serie A

Chiến thắng 3-1 trước đối thủ trực tiếp giúp Napoli tạm chiếm đỉnh bảng. Trong bối cảnh AC Milan bị cầm hòa, đây là cú hích tâm lý và điểm số quan trọng cho đoàn quân của HLV chủ nhà. Tương lai gần sẽ còn phụ thuộc vào kết quả trận Roma – Sassuolo, nhưng ở thời điểm này, Napoli đã gửi đi thông điệp rõ ràng về năng lực cạnh tranh của họ.