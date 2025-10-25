Napoli vs Inter: Đấu ngôi đầu Serie A, dự đoán 1-1 Napoli và Inter cùng có 15 điểm sau 7 vòng, kém AC Milan (17 điểm/8 trận). Inter ghi 18 bàn và thắng 7 trận liền, Napoli vừa thua PSV 2-6. Kèo Inter chấp 1/4, dự đoán 1-1.

Một ngôi đầu tạm thời và đòn bẩy cho cuộc đua Scudetto sẽ được định đoạt tại Diego Armando Maradona. Napoli và Inter bước vào vòng 8 Serie A 2025/26 với cùng 15 điểm/7 trận, nhưng phong độ trái ngược: đội chủ nhà vừa sụp đổ 2-6 trước PSV ở Champions League, trong khi Inter thắng 7 trận liên tiếp (4 ở Serie A, 3 ở Champions League). Với AC Milan đã có 17 điểm sau 8 trận, đội thắng sẽ chiếm đỉnh bảng; một kết quả hòa giữ cả hai ở thế bám đuổi.

Napoli của De Bruyne vừa thua thảm PSV. Ảnh: IPA

Góc nhìn trận đấu: sức ép lên Conte, thử lửa cho Inter

Napoli của HLV Antonio Conte cần phản ứng tức thì sau chuỗi trận chòng chành: thua Torino 0-1 và vỡ trận 2-6 trước PSV dù McTominay lập cú đúp. Hàng thủ lỏng lẻo, hàng công thiếu sắc bén khiến họ đã thua 2/7 vòng. Bên kia, Inter của Cristian Chivu duy trì nhịp độ hủy diệt, vừa thắng Roma 1-0 và Union SG 4-0, thể hiện khả năng pressing cao độ và tính tổ chức ổn định ngay cả khi không có Marcus Thuram.

Phân tích chiến thuật Napoli vs Inter

Napoli 4-1-4-1: chờ hồi sinh từ trục giữa

Với hệ thống 4-1-4-1, Napoli dự kiến đặt niềm tin vào Gilmour ở vai trò mỏ neo trước bộ tứ vệ Di Lorenzo – Beukema – Buongiorno – Spinazzola. Tuyến giữa Anguissa – De Bruyne – McTominay – Politano cần cung cấp cả năng lượng lẫn sáng tạo để nuôi bóng cho trung phong Lucca. Điểm then chốt là khả năng hỗ trợ phòng ngự biên khi đối đầu cặp wing-back tốc độ của Inter.

Inter 3-5-2: pressing và chiều sâu tuyến giữa

Chivu duy trì 3-5-2 với Sommer sau lưng bộ ba trung vệ Akanji – Acerbi – Bastoni. Hai biên Dumfries – Dimarco là nguồn cung bóng chủ lực, trong khi Calhanoglu cầm trịch, được Barella và Mkhitaryan quần thảo xung quanh để tạo ưu thế số ở trung tuyến. Trên tuyến đầu, Lautaro Martinez giữ vai trò mũi nhọn dứt điểm, Bonny là điểm đến mới nổi cho các pha tấn công trực diện.

Những điểm nóng

Hành lang phải Inter: Dumfries vs Spinazzola – bài kiểm tra thể lực và kỷ luật vị trí của Napoli.

Tuyến giữa: Calhanoglu – Barella – Mkhitaryan đấu Gilmour – Anguissa – De Bruyne; kiểm soát khoảng trống trước vùng cấm sẽ quyết định chất lượng cơ hội.

Bóng chết: Inter có ưu thế tổ chức, Napoli cần hạn chế các quả phạt biên/góc sâu dễ dẫn tới tình huống xé toang cấu trúc.

Inter có phong độ ấn tượng. Ảnh: @Inter

Thống kê quan trọng và tỷ lệ

Chỉ số Napoli Inter Điểm sau 7 vòng 15 15 Hiệu số +5 +10 Chuỗi trận gần nhất Thua Torino 0-1; thua PSV 2-6 Thắng 7 trận liên tiếp Bàn thắng tại Serie A — 18

Tỷ lệ trận đấu: Inter chấp 1/4. Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/4.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Napoli vắng: Lukaku, Contini, Rrahmani, Lobotka, Meret, Hojlund (chấn thương).

Inter vắng: Thuram, Di Gennaro, Darmian (chấn thương).

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

Tác động lên cuộc đua và dự đoán

Đội thắng sẽ vượt AC Milan để chiếm ngôi đầu với 18 điểm; hòa giữ Napoli và Inter ở mức 16 điểm, tiếp tục bám đuổi. Trong bối cảnh Napoli chịu sức ép lớn còn Inter ổn định và pressing hiệu quả, ưu thế tâm lý nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng chất lượng cá nhân ở tuyến giữa có thể giúp Napoli hạn chế rủi ro.

Dự đoán: hòa 1-1.