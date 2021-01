Nghệ An: 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, xử phạt 26 người uống rượu vẫn lái xe

Số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cung cấp cho thấy, so với cùng kỳ năm 2020, giảm 1 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

Trong ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT tổ chức 199 ca tuần tra, kiểm soát, với 695 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện lập biên bản hành chính 578 trường hợp. Trong đó, 215 trường hợp là người điều khiển xe ô tô; 357 trường hợp mô tô - xe máy; 6 trường hợp xe máy điện.



Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 xe ô tô, 137 mô tô - xe máy, 5 xe máy điện; đồng thời ra quyết định xử phạt 381 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 378.375.000 đồng; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 31 trường hợp.

Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 26 trường hợp, quá tốc độ 63 trường hợp, xe ô tô chở quá khổ, quá tải 8 trường hợp...

Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2021, thời tiết thuận lợi, nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng. Tuy nhiên, tình hình an toàn giao thông vẫn đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc.