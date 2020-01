Nghệ An: Chật vật tìm kiếm tàu xe sau Tết

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết đến, Xuân về, nhu cầu đi lại tăng cao, thì chuyện mua vé tàu, vé xe (xe chất lượng cao) luôn là vấn đề “nóng”. Tết Giáp Ngọ 2014, với sự cố gắng của các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, đơn vị vận tải, tuy giá vé có tăng nhưng tình hình tàu xe đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với trước đây…

(Baonghean.vn) - Một số mặt hàng có nhu cầu tăng cao như thực phẩm tươi sống như thịt bò, cá các loại, hoa quả... giá bán tăng khoảng 10-30%; riêng rau xanh tăng mạnh so với ngày thường.

(Baonghean.vn) - Theo Công an Nghệ An, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước.