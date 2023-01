Nghệ An công bố các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Y tế và Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại Quyết định số 1557-QĐ/TU ngày 5/1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 9/1/2023.

Tại Quyết định số 1558-QĐ/TU ngày 5/1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Đình Chỉnh bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 9/1/2023.

Tại Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 5/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm), đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, giữ chức Giám đốc Sở Y tế, kể từ ngày 9/1/2023.

Tại Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 5/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm), đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc; giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 9/1/2023.

Các quyết định trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Đây là niềm vui riêng nhưng đồng thời cũng là niềm vui chung của các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; và các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc.

Cả 4 đồng chí đều là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có nhiều kinh nghiệm công tác chuyên môn, trong từng lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, việc đảm nhận nhiệm vụ mới vừa là vinh dự rất lớn song trọng trách cũng rất nặng nề khi đây là bước ngoặt thay đổi môi trường công tác về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đồng chí.

Phân tích bối cảnh, yêu cầu đặt ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn cả 4 đồng chí với tinh thần quyết liệt nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục trau dồi, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, để bảo đảm sự thành công không những của từng đồng chí mà còn bảo đảm sự thành công chung của địa phương, đơn vị nơi nhận nhiệm vụ với tư cách người đứng đầu.

Nhấn mạnh những huyện, đơn vị lần này được bố trí lãnh đạo mới là những đơn vị, địa bàn trọng điểm, có nhiệm vụ chính trị rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí 4 đồng chí về phụ trách các địa bàn, lĩnh vực trên cũng là gửi gắm sự tin tưởng các đồng chí sẽ làm tốt vai trò người đứng đầu trong môi trường hoàn toàn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tin tưởng, với kinh nghiệm, trách nhiệm, đặc biệt là năng lực đã được chứng minh lâu nay trong thực tiễn, 4 đồng chí sẽ khắc phục, vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của bản thân, đồng thời đóng góp nhiều nhất cho địa phương, đơn vị đến công tác trong thời gian tới.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh rất đặc biệt, khi đang tổng kết theo kế hoạch năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị các đồng chí trước hết bàn giao công việc thật tốt, đảm bảo việc tiếp nhận nhiệm vụ mới không ảnh hưởng đến dòng chảy rất tốt của năm 2022 và làm tiền đề cho năm 2023; đồng thời đảm bảo công tác bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầy đủ, ấm cúng, tuyệt đối an toàn về mọi phương diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhiều lần nhấn mạnh bài học kinh nghiệm đoàn kết, cộng sự, sẻ chia là nền tảng đảm bảo thành công của mỗi tập thể, cá nhân. Qua đó, mong muốn cả 4 đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu để vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia trong từng tập thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đáp ứng sự trông chờ, hy vọng của nhân dân vào sức mạnh, vai trò lãnh đạo của cá nhân người đứng đầu và tập thể các đơn vị, địa phương.

Đại diện 4 đồng chí nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Dương Đình Chỉnh cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự cộng sự tối đa, tạo điều kiện hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm vụ mới là vinh dự, song trách nhiệm hết sức nặng nề, đồng chí Dương Đình Chỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và sự cộng sự tối đa trong tập thể cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, nhân dân các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới./.