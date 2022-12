Nghệ An: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2022.

Sáng 23/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì.

Toàn tỉnh xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông

Năm 2022, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi mạnh mẽ; hoạt động vận tải và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Các cấp uỷ, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp, nhờ vậy, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Năm 2022, (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) trên địa bàn Nghệ An xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 101 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 43 vụ, giảm 14 người chết, giảm 45 người bị thương.

Có 8 địa phương TNGT giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2021, gồm: thành phố Vinh, Nghi Lộc, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Trong năm 2022, thực hiện 613 kỳ sát hạch ô tô, mô tô, xe máy (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 20%); trong đó thực hiện 458 kỳ sát hạch mô tô với khoảng 53.500 lượt học viên dự thi; thực hiện 155 kỳ sát hạch ô tô với khoảng 36.500 lượt học viên dự thi; thực hiện cấp mới khoảng 77.000 Giấy phép lái xe (tăng 23% so với cùng kỳ), đổi, cấp lại khoảng 28.000 GPLX các hạng (so với cùng kỳ tăng 29%).

Đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, các địa phương tập trung thảo luận, chỉ rõ tồn tại và đề xuất các giải pháp đảm bảo TTATGT trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một số người dân, và một số doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe còn nhiều hạn chế; đặc biệt, vì lợi nhuận nên nhiều chủ, lái xe đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, cố tình vi phạm, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, gây dư luận chưa tốt trong nhân dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng phát triển mới nhiều, tuy nhiên một số tuyến còn tình trạng xuống cấp, hư hỏng chưa được duy tu, bão dưỡng kịp thời. Công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị theo nội dung Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh có dấu hiệu “chùng xuống”…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh nêu rõ: Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”, trước mắt là đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, các cấp, ngành cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Mở các đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chứa chất ma túy; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định...

Xây dựng phương án điều tiết, tổ chức giao thông, phân luồng, phân tuyến trên các tuyến đường trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, các tuyến giao thông huyết mạch nối các vùng miền, khu vực kinh tế trọng điểm. Tăng cường công tác duy tu, sửa chữa công trình giao thông; xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tổ chức lực lượng tập trung giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị, xử lý dứt điểm lấn chiếm vỉa hè đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đặc biệt là bằng xe buýt, vận tải khách liên tỉnh, xe cứu thương. Rà soát, điều chỉnh tần suất, lộ trình, điểm dừng đỗ xe buýt đảm bảo khoa học, hợp lý, phục vụ nhu cầu của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn trong lĩnh vực vận tải.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các vấn đề còn tồn tại trong công tác đào tạo, tiếp tục cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, kiên quyết xử lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe vi phạm quy định về quản lý.

Chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, kết hợp với tiếp tục đầu tư trang thiết bị kiểm định theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo thuận tiện phục vụ tốt cho nhân dân…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đồng thời chỉ đạo, sau cuộc họp, các địa phương, đơn vị phải tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các địa phương có tai nạn giao thông tăng phải tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/1/2023.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2022.