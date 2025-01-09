Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/9 Vui Tết Độc lập nơi lũ dữ đi qua; Dồn lực, sớm về đích đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò; Sức mua tăng mạnh sau khi người dân nhận quà Tết Độc lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Nghệ An - mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hun đúc truyền thống yêu nước và cách mạng, đang đứng trước vận hội lịch sử để bứt phá. Với cơ chế đặc thù, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm tiên phong, Nghệ An không chỉ phấn đấu trở thành “tỉnh khá” như Bác Hồ căn dặn, mà còn đặt mục tiêu vươn lên thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

* Trong dòng chảy lịch sử 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), những ký ức chiến tranh và câu chuyện đời thường của những người lính trở về luôn nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, tự do. Ông Phạm Trọng Song - người lính từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Đà là một điển hình như vậy.

Thương binh Phạm Trọng Song chia sẻ với thế hệ trẻ về những ký ức chiến tranh. Ảnh: Diệp Thanh

* Ở miền Tây Nghệ An, hậu quả của những ngày lũ dữ vẫn còn bộn bề, hằn in trên từng mái nhà, lối bản. Thế nhưng, khi Quốc khánh về, sắc cờ lại đỏ rợp núi rừng, tiếng cười rộn rã vang lên như xua bớt lo toan trong lòng người.

Người dân xã Tương Dương rạng rỡ trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuyên

* Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay tại Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đây là dịp để sum vầy, vui chơi. Đặc biệt, việc nhận được quà Tết Độc lập của Chính phủ đã góp thêm một nguồn lực, khiến sức mua trên thị trường tăng mạnh, tạo không khí sôi động từ thành thị đến nông thôn.

Tất cả các mặt hàng đều có chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ Tết Độc lập. Ảnh: T.P

* Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò: Dồn lực cho chặng nước rút, quyết tháo 'nút thắt' mặt bằng cuối cùng.

Người dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho dự án tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Hữu Tình

* Sáng 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước cho 30 phạm nhân.