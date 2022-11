Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các địa phương; Báo Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 61 năm thành lập; Hàng trăm trẻ em gái hưởng ứng cuộc thi 'Là con gái thật tuyệt'; Xuất hiện chiêu trò bán hàng 'tặng quà' cho người cao tuổi tại Quỳ Hợp... là những thông tin nổi bật ngày 10/11.

Sáng 10/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy về bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương chung vui ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” với đồng bào các dân tộc địa phương nhân Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Trong ngày Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng chung vui ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại huyện Anh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An dự ngày hội "Đại đoàn kết" tại Yên Thành.

* Chiều 10/11, Báo Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 61 năm thành lập (10/11/1961 - 10/11/2022) và trao giải cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc Vàng” Báo Nghệ An năm 2022.

* Nhà ở xã hội cho công nhân là một trong những điều kiện, tiêu chí về an sinh để người lao động quyết định vào làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp ở Nghệ An, vì nhiều lý do, các dự án nhà ở xã hội rất khó triển khai.

* Hàng trăm trẻ em gái hưởng ứng cuộc thi 'Là con gái thật tuyệt'. Cuộc thi được Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện Nghĩa Đàn tổ chức sáng 10/11.

* Chiêu trò dự “hội thảo” được “tặng quà”, bán hàng khuyến mãi, giảm giá này không phải mới nhưng vẫn có rất nhiều người trên địa bàn huyện Quỳ Hợp bị “sập bẫy”.