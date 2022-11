Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề; Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc; Cách làm "ngon, bổ, rẻ" của nông dân Đô Lương; Hơn 200 vận động viên tham gia Giải Bóng bàn học sinh tỉnh Nghệ An; Cháu bé 2 tuổi bị đuối nước khi ra suối chơi ... là những thông tin chính trong ngày 12/11.

* Sáng 12/11, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 9 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà trong thời gian tới.

* Sáng 12/11, tại thành phố Đà Nẵng, Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, các nhà quản lý cũng như những người làm báo Đảng và công chúng gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những chủ đề quan trọng, cấp thiết nhằm đối diện với những khó khăn, vượt qua thách thức trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi hiện nay.

* Nhiều năm qua, ông Nguyễn Trọng Quang ở xóm 1, xã Tân Sơn (Đô Lương) đảm nhận cả 2 vai trò bí thư kiêm xóm trưởng. Không chỉ uy tín với bà con, ông còn tự tay xây dựng hệ thống gia trại chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập cao theo hướng hữu cơ sạch từ nhà ra đồng, đáp ứng cả 3 tiêu chí “ngon, bổ, rẻ”.

* Đầu Đông, về Nghệ An trong tiết trời se lạnh, nếu chưa có điều kiện đến những danh lam, thắng cảnh ở những vùng xa, du khách có thể dừng chân ở thành Vinh để trải nghiệm những điều thú vị ở “thành phố đỏ” bên dòng sông Lam.

* Sáng 12/11, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Câu lạc bộ Bóng bàn Thành Vinh tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn học sinh tỉnh Nghệ An năm học 2022 - 2023.

* Sáng 12/11, thông tin từ ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu bé mới 2 tuổi.