Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/6

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc, trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh; UBND tỉnh Nghệ An họp phiên chuyên đề tháng 6/2024; Ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An; Chung kết Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An; Tôn vinh 85 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu...