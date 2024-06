Thời sự UBND tỉnh Nghệ An họp phiên chuyên đề tháng 6/2024 Chiều 13/6, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6/2024 để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề tháng 6/2024 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

THÔNG QUA 6 DỰ THẢO BÁO CÁO TRÌNH HĐND TỈNH

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính.

Dự thảo báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh đạt nhiều kết quả tốt. Việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo tuân thủ thứ tự ưu tiên đúng quy định, đảm bảo khả năng cân đối vốn. Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bước đầu thu gọn đầu mối, giảm biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin tiết kiệm thời gian và chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ý kiến dư luận xã hội cho thấy rằng, người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Đến ngày 30/5/2024, đã có 25/41 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính của năm 2024 được hoàn thành, đạt tỷ lệ 60%. Việc triển khai thực hiện các Đề án vị trí việc làm, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh đạt nhiều kết quả tốt.

6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 174 vụ, làm chết 101 người, bị thương 111 người; hư hỏng 107 xe ôtô, 163 xe mô tô, 13 xe máy điện, 12 phương tiện khác. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 27 vụ, giảm 29 người chết và giảm 27 người bị thương.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thực thi pháp luật. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 24 vụ/ 113 bị can; Viện Kiểm sát hai cấp thụ lý 21 vụ/128 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 16 vụ/88 bị cáo. Theo báo cáo của Công an tỉnh, thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra hơn 20 tỷ đồng; hiện đã thu hồi được hơn 16 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79,9%.

Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Việc tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã được quan tâm và chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã giải quyết được 124/140 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 88,6%; giải quyết được 54/60 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 90%.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tỷ lệ khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó trọng án đạt 100%. Đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, triệt xoá nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao.

Khởi tố, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn, khẳng định rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma tuý lớn, góp phần "làm sạch" địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 227/460 địa bàn cấp xã sạch về ma tuý, 5 địa bàn cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã sạch về ma tuý.

NHÌN NHẬN TỒN TẠI, HẠN CHẾ ĐỂ KHẮC PHỤC

Qua nghe báo cáo, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo. Về công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, kết quả triển khai Đề án 06 là bài học kinh nghiệm trong việc xác định rõ mục tiêu, phân công rõ người, rõ việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên khi triển khai các nhiệm vụ khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tỉnh đã cơ bản hoàn thành và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện 3 đề án lớn: Đề án vị trí việc làm; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn còn tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, tham mưu chưa rõ, đặc biệt vẫn còn tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhấn mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành phải nhìn thẳng thắn vào những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các chỉ số PCI, PAPI để đề ra giải pháp khắc phục.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đánh giá cao kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thể hiện là tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Tuy nhiên, trong việc đánh giá tồn tại, hạn chế, các ngành cần chỉ rõ cơ quan, đơn vị nào chưa tập trung, thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; không nói chung chung.

Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, người đứng đầu UBND tỉnh đánh giá cao vai trò tích cực của Công an tỉnh khi đã khám phá thành công nhiều chuyên án, triển khai nhiều đề án được Bộ Công an đánh giá cao.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua 6 dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực.