Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/8

(Baonghean.vn) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Nghệ An; Tuyên truyền sâu đậm những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới; Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau mưa lớn cục bộ... là những nội dung đáng chú ý ngày 16/8.

* Sáng 16/8, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Nghệ An theo chương trình kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”.

* Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, gắn bó giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào.

* Sáng 16/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp tăng cường nguồn lực cho ngành Giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, xóa điểm trường lẻ

* Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Cổng Thông tin điện tử Nghệ An về việc tổng hợp, báo cáo, xử lý tình hình thông tin, báo chí, dư luận nêu.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát hành Công văn số 841-CV/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 92 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022).

* Sáng 16/8, huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau đợt mưa to cục bộ trong đêm 15/8, đồng thời, khảo sát, đề xuất giải pháp chống ngập nước trong khu vực thị trấn Mường Xén. Đến nay, mọi tuyến đường trên địa bàn huyện nói chung, khu vực thị trấn nói riêng đã lưu thông xe, người dân đi lại được. Tuy nhiên, để làm sạch mặt đường, tránh bụi bẩn khi nắng lên, huyện vận động người dân tiếp tục khắc phục bằng cách bơm nước rửa trôi đất.

* Công an huyện Nghi Lộc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp Công an một số xã trên địa bàn vừa triệt phá thành công đường dây chuyên trộm cắp dầu tại khu công nghiệp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.