Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/6

* Tiếp tục phiên làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (19/6) Quốc hội thảo luận tại hội trường, đại biểu đoàn Nghệ An đã phát biểu đóng góp 3 vấn đề về dự thảo của Luật Biên phòng. Sau hơn 20 ngày làm việc, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp thứ 9. Buổi chiều, Quốc hội bế mạc.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc mừng Báo Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong 2 đơn vị tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tính định hướng, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, hấp dẫn của Báo Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Nghệ An, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất các tỉnh, thành phố kết nối với hệ thống phân phối trong cả nước, sáng 19/6, Liên minh HTX Nghệ An tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa khu vực HTX giữa Nghệ An và các tỉnh, thành.

Nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX, doanh nghiệp với đối tác được ký kết tại hội nghị lần này. Ảnh: Thanh Phúc

* Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Người Việt Nam đoàn kết tại thành phố Ulyanovsk tổ chức trao tặng khẩu trang kháng khuẩn chống dịch Covid-19 cho thành phố Ulyanovsk và Trường Trung học phổ thông số 76 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thành phố quê hương V.I Lênin.

Bà Grechko ludmila Phedorovna - Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Chí Minh (thành phố Ulyanovsk) đón nhận 1.000 khẩu trang kháng khuẩn do Hội Hữu nghị Việt - Nga và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An trao tặng. Ảnh:CTV

* Sở Tài chính Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức. Việc kiểm tra, sát hạch công chức nhằm đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng của công chức so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức Sở Tài chính thực hiện phần thi trắc nghiệm kiến thức chung. Ảnh: Thanh Lê

* UBND thành phố Vinh dự kiến trong thời gian tới sẽ tập trung cải tạo một số tuyến phố chính, gồm: Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Nguyễn Sỹ Sách), Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến đường từ sân bay về khách sạn Phương Đông và vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh. Vậy nhưng, thông tin từ các phường Hà Huy Tập, Hưng Dũng, Hưng Bình (địa bàn có các tuyến phố nêu trên) thì ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thực sự có được sự đồng tâm nhất trí từ các hộ dân.

* Nắng nóng gay gắt kéo dài, nguồn nước cạn kiệt đã khiến cho hàng trăm hộ dân tại các xã biên giới Tri Lễ, Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong ngày ngày phải vào rừng, tìm đến các khe, suối để mang từng can nước về phục vụ sinh hoạt.

Người dân xã Tri Lễ đội nắng vào khe, suối lấy nước sinh hoạt. Ảnh: Quang An

* Ngay sau chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, đội bóng xứ Nghệ nhận được sự động viên kịp thời từ phía nhà tài trợ cũng như lãnh đạo Hội Cổ động viên quê nhà. Theo đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á thưởng nóng cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường số tiền 500 triệu đồng; ông Trần Hữu Thuật - Chủ tịch Hội CĐV SLNA toàn quốc thưởng cho toàn thể đội bóng 50 triệu đồng.

Đội bóng xứ Nghệ được thưởng lớn. Ảnh: Đức Anh

* Yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh đánh nhau. Sự việc đáng tiếc này xảy ra tại huyện Nam Đàn và được phát tán trên mạng xã hội làm ảnh hưởng và gây tác động xấu đến đời sống văn hóa học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm vụ việc này.