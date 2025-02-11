Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/11 Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức từ tỉnh về cấp xã trước ngày 15/11/2025; Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn năm 2025 tại Lào; Sở Nội vụ Nghệ An đã tiếp nhận 16 hồ sơ để thẩm định điều động, biệt phái cán bộ tỉnh về cấp xã… là những thông tin nổi bật trong ngày 2/11

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 35-TB/TU về kết quả kiểm tra chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tham mưu phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bảo đảm hợp lý, hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo xã Keng Đu. Ảnh: Thành Duy

* Sở Nội vụ Nghệ An đã tiếp nhận 16 hồ sơ để thẩm định điều động, biệt phái cán bộ tỉnh về cấp xã

Cán bộ, công chức phường Thành Vinh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Thành Duy

* Theo lời mời của Ủy ban chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tối 1/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn năm 2025 tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh với các đoàn địa phương tham dự Lễ hội Thạt Luổng. Ảnh: Vân Anh

*Nghệ An tăng tốc hỗ trợ người dân chuyển đổi phương pháp kê khai thuế

Người dân được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thuế. Ảnh: Quang An

* Hiện nay, tại nhiều chợ quê ở Nghệ An, tình trạng bày bán tràn lan các loại thảo dược, thuốc Nam, thuốc Bắc được gói trong những túi ni lông nhỏ, kèm theo lời quảng cáo “chữa được bách bệnh”, diễn ra khá phổ biến.

Các loại thuốc đông y, thảo dược bày bán tràn lan ở chợ Dinh xã Yên Thành đều không có nguồn gốc. Ảnh: Văn Trường

* Nông dân Nghệ An trồng cây vụ đông ngắn ngày phục vụ thị trường cuối năm.

Nông dân xã Đại Huệ sản xuất vụ Đông. Ảnh: Xuân Hoàng

* Giảm thiểu rác thải: Thay đổi thói quen, kiến tạo tương lai xanh.

Những phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong thay đổi thói quen sinh hoạt và nhận thức bảo vệ môi trường của mỗi gia đình. Ảnh: Nhóm PV

* HLV Văn Sỹ Sơn tiếc nuối khi Sông Lam Nghệ An đánh rơi chiến thắng, nhưng hài lòng về cách chơi của toàn đội.