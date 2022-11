Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/11

(Baonghean.vn) - Sáng 20/11, tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Phổ thông năng khiếu thể dục - thể thao Nghệ An, ca sĩ Trịnh Văn Núi - Quán quân Sao Mai 2022 và là cựu tuyển thủ U17 SLNA đã về hát để tri ân thầy, cô trong ngày lễ đặc biệt của nhà trường.

Quán quân "The Masked Singer'' - Ngọc Mai, vợ nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp - nói từng bị người trong nghề xem thường, chê cô không hát được.

Phó cục trưởng cùng nhiều cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố do có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House, gây thất thoát hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

(Baonghean.vn) - Mùa giải này Sông Lam Nghệ An không đạt được mục tiêu như đã đề ra. Đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ có được 33 điểm và xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League 2022. Cùng thống kê những con số nổi bật ở mùa giải này của đội bóng xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13393 ngày 20-11-2022.

(Baonghean.vn) - Huồi Cọ là một bản thuộc xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ở độ cao gần 1.700m so với mặt nước biển, Huồi Cọ quanh năm, suốt tháng nằm trong biển mây và sương mù. Nơi đỉnh cao lạnh lẽo này, vẫn luôn có những người giáo viên lặng thầm bám bản để trao truyền con chữ, mang tới hơi ấm và niềm hy vọng.

(Baonghean.vn) - Sau khi được TP.Vinh cho phép kinh doanh, trưng bày hoa, các điểm check - in hoa dạo trên địa bàn thành phố trở nên đông đúc, nhộn nhịp, nhất là trong ngày cuối tuần. Mặc dù vậy, tình trạng vi phạm an toàn giao thông vẫn xảy ra.

(Baonghean.vn) -Trong buổi họp báo sau trận đấu huấn luyện viên Huy Hoàng khẳng định mùa bóng 2023 Sông Lam Nghệ An sẽ làm việc nỗ lực hơn, xây dựng được đội hình chất lượng hơn. Ông tỏ ra lạc quan về tương lai của đội bóng xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Tối 19/11, sau trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Nam Định ở vòng cuối V.League 2022, Trần Đình Đồng đã chính thức giải nghệ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hoà Bình vừa khiển trách, cảnh cáo 14 người thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do vi phạm trong công tác.