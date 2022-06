Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/6

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo ở Nghệ An; Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo về tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh... là những thông tin nổi bật ngày 21/6.

* Sáng 21/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thành phố Vinh, các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp. Rất nhiều vấn đề dân sinh được cử tri phản ánh, kiến nghị với các cấp, ngành trong các cuộc tiếp xúc.

* Sáng cùng ngày, tại TP. Vinh, Tập đoàn Masterise đã trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Dự sự kiện này có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An. Về phía nhà tài trợ có ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise và bà Huỳnh Hồng Lan - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn.

* Chiều 21/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An để nghe kết quả tình hình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ sau khi tổ chức phiên họp giải trình vào ngày 28/9/2021. Thường trực HĐND tỉnh cũng tổ chức giải trình về công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2019 đến nay.

* Sáng 21/6, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội. Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nghệ An; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức Kiên -Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng đại diện cơ quan, ban, ngành liên quan.

