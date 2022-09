Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An tham dự Hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tại Seoul; Nguy cơ cao bùng phát dịch tả lợn châu Phi; Đã tìm được 2 người mất tích ở biển Cửa Lò… là những thông tin nổi bật ngày 21/9.

* Chiều 21/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tham dự Hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam (Viettrade) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cơ quan xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (Kotra) đồng tổ chức.

* Cùng với cả nước, các doanh nghiệp xăng, dầu ở Nghệ An đã đồng loạt giảm giá xăng, dầu trong kỳ điều hành ngày 21/9. Theo đó, từ 15 giờ ngày 21/9, giá xăng giảm thêm 450-631 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh 1.650 đồng/lít. Đây cũng là lần thứ 3 giá xăng giảm liên tiếp.

* Em Trương Thị Hiền (lớp 12C2 - Trường Phổ thông DTNT THPT số 2) là 1 trong 27 thí sinh may mắn nhất cả nước đậu vào ngành Quan hệ công chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay với 29,95 điểm. Tuy nhiên, đường đến giảng đường đại học của nữ sinh người Thổ này lại gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

* Hiện nay Nghệ An có 7 huyện đang xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức độ nhỏ lẻ. Trước tình hình thời tiết có mưa nhiều sẽ có nguy cơ cao bùng phát bệnh dịch này tại một số địa phương.

* Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An cho biết, hiện đã tìm được 2 người mất tích ở biển Cửa Lò trong lúc chèo thuyền thúng lúc 1h sáng 21/9, trong đó 1 người đã tử vong.