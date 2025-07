Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/7 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Tây Nghệ An; Nước lũ lên nhanh gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo tinh thần chủ động, quyết liệt với phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo ứng phó với bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng sớm 23/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa bàn các xã miền Tây để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại khu vực eo Vực Bồng (xã Con Cuông). Ảnh: Trọng Kiên

* Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 21 đến sáng nay 23/7, trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra mưa to đến rất to, nước lũ lên nhanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân cũng như các đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Cảnh ngổn ngang trên cầu Mường Xén và trung tâm xã Mường Xén sáng 23/7. Ảnh: Hải Thượng

* Lực lượng vũ trang ứng trực 24/24h, khẩn trương hỗ trợ sơ tán dân vùng lũ miền Tây Nghệ An.

Công tác cứu hộ được thực hiện khẩn trương. Ảnh: Trần Dũng

* Trưa 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều xuồng máy đưa 2 bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Trưa ngày 23/7, lực lượng quân sự đã vận chuyển bệnh nhân Nguyễn Xuân Nhàn, 56 tuổi, ở xã Nghĩa Hành vượt qua khe Vực Bồng để đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam chạy thận đúng ngày, giờ. Ảnh: Thành Cường

* Cận cảnh nơi tâm lũ Mỹ Lý, sơ bộ có 150 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Điểm ngập gần cầu Xốp Tụ. Ảnh: CSCC

* 3 cây cầu treo ở xã Tương Dương bị lũ cuốn sập trong đêm, gây chia cắt giao thông.

Cầu Cửa Rào đổ sập trong đêm. Ảnh: CSCC

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn xã Tri Lễ mưa to, nước trên các suối lên nhanh gây ngập lụt cục bộ nhiều điểm và sạt lở đất ảnh hưởng đến hầu hết các bản.

Xe cơ giới được huy động vào việc khắc phục tình trạng sạt lở đất gây ách tắc giao thông tại xã Tri Lễ. Ảnh: Bá Chài

* Sáng 23/7, tại trung tâm xã Mường Xén (Nghệ An), nước lũ đã bắt đầu rút, nhiều hộ phải phá cửa để bới rác nhằm vớt vát lại tài sản bị chôn vùi.

Trong các ngôi nhà, không khó bắt gặp hình ảnh cây cối, bùn đất tấp đầy trộn lẫn với vật dụng, tài sản. Ảnh: Đào Thọ

* Tuổi trẻ Nghệ An đã thành lập 130 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 Wipha gây ra.

Tuổi trẻ xã Huồi Tụ tích cực tham gia khắc phục sạt lở, thông tuyến các đoạn đường bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: Đoàn xã Huồi Tụ

* Theo dõi sát sao lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ, điều tiết phù hợp cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả điều tiết nước cho vùng hạ du. Ảnh: Quang An

* Với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó”, Ban lãnh đạo Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt một cách nhanh nhất nhằm phục vụ nhân dân sớm ổn định đời sống.