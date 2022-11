Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An; Nhiều tuyến đường thành Vinh ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm… là những thông tin nổi bật ngày 23/11.

* Sáng 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy định số 69 của Bộ Chính trị, Đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như việc quán triệt các nội dung này; qua đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn các tổ chức đảng được quán triệt đầy đủ, toàn diện các văn bản từ Trung ương đến địa phương để quyết tâm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt công tác kỷ luật trong Đảng theo các quy định mới.

* Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1495 về đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06 QĐ/TTg, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06...

* Sáng 23/11, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học luận cứ phát triển kinh tế vùng Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai gắn với Nam Thanh Hóa và Tây Bắc Nghệ An.

* Để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I – năm 2022 - 2023”.

* Trong khoảng thời gian từ 10h30 - 12 giờ trưa 23/11, nhiều tuyến đường của TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng, điển hình như tuyến Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Đinh Công Tráng, Lê Duẩn...

* Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ là 28kg pháo do nước ngoài sản xuất.